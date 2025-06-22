Intel раскачается не ранее 2027 года.

По некоторым данным, по итогам прошлого года тайваньской компании TSMC удалось занять более 67% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов. При этом значительную часть своей выручки компания получает за счёт выпуска наиболее сложных и дорогих компонентов по передовым технологиям с нормами менее 7 нм. В условиях слабости Samsung и сохранения ориентации Intel на обслуживание собственных нужд для TSMC до конца 2026 года складываются благоприятные условия для увеличения своей доли рынка, как отмечает DigiTimes в одной из своих закрытых публикаций на уходящей неделе.

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Что характерно, ранее тайваньские источники уже отмечали, что в рамках 2-нм техпроцесса себестоимость одной кремниевой пластины вырастет в полтора раза с $2000 до $3000, но у клиентов TSMC не будет особого выбора, поскольку в обозримом будущем только эта компания сможет предложить услуги по выпуску передовых чипов в достаточных количествах и с приемлемым уровнем брака. Если к концу текущего года доля TSMC на рынке профильных услуг вырастет до 70%, то в 2026 году она имеет шансы достичь 75%, как считают представители DigiTimes. Лишь к 2027 году у Intel появятся шансы предложить свои передовые техпроцессы типа 18A и 14A сторонним клиентам, до этого времени компания будет сосредоточена на обслуживании собственных заказов.