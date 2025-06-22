Чемодан без ручки.

Транснациональный автоконцерн Stellantis, как и многие западные производители, сейчас переживает не самые простые времена, причём конкретно в его случае всё усугубляется сменой генерального директора. В эту должность с понедельника вступает Антонио Филоса (Antonio Filosa), которому рано или поздно придётся принять ряд непростых решений. Среди них, как предполагает Reuters, будет обсуждаться дальнейшая судьба люксовой марки Maserati, которая является поставщиком самых дорогих автомобилей внутри Stellantis.

Источник изображения: Maserati

По сути, возможная продажа Maserati новым владельцам не является инициативой именно нового генерального директора, поскольку консультанты McKinsey были наняты руководством Stellantis для поиска стратегических альтернатив в этой сфере ещё в начале апреля. В целом, концерн владеет 14 марками автомобилей, и подобное многообразие обходится слишком дорого. В случае с Maserati планов по разработке новых моделей давно не было, в прошлом году продажи упали более чем в два раза до 11 300 машин, а операционные убытки достигли 260 млн евро. Кстати, будущее марки Alfa Romeo в этом смысле тоже туманно, но этот вопрос пока отходит на второй план для Stellantis.

Совет директоров Stellantis разделился в своих мнениях по поводу целесообразности продажи Maserati. Часть руководства концерна считает, что держаться за единственный люксовый бренд надо ради сохранения репутации. Прочие члены совета директоров смотрят на ситуацию более прагматично. Хотя конкретный покупатель ещё не найден, история подсказывает, что китайские инвесторы вполне могли бы прибрать к рукам Maserati. По крайней мере, BAIC купил британскую MG Motor ещё в 2007 году, и сейчас неплохо продвигает под этой маркой свою продукцию в Европе, а покупка шведской марки Volvo китайским концерном Geely в 2010 году просто стала самым известным прецедентом в этой сфере.