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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
Но признаёт, что китайская отрасль отстаёт от зарубежной.

Западные компании Cadence, Synopsys и Siemens EDA сообща контролируют более 80 процентов рынка программного обеспечения для проектирования интегральных микросхем, но недавно Министерство торговли США уведомило их о необходимости прекратить поставку и обслуживание своих продуктов в КНР. Как отмечает китайская Empyrean, основанная в 2009 году и занимающая около половины местного рынка профильного ПО, данный запрет открывает перед ней определённые рыночные перспективы в Китае.

Источник изображения: Empyrean

Как поясняет South China Morning Post, при этом руководство Empyrean осознаёт, что её программное обеспечение уступает западному, а переход на него влечёт для клиентов долговременные сложности, но в таких условиях бизнес компании получит новый стимул для развития. Примечательно, что сейчас в КНР более 100 компаний, разрабатывающих программное обеспечение для проектирования чипов, но Empyrean контролирует примерно половину этого рынка. По мнению представителей, компании, она находится на одном уровне с мировыми разработчиками «второго эшелона».

В целом, при изготовлении и проектировании чипов используется около 58 различных программных инструментов, и Empyrean способна покрыть необходимый ассортимент примерно на 80%. Со временем она рассчитывает увеличить показатель до 100%, но для компании важным ограничением остаётся дефицит кадров. Хотя Empyrean и располагает крупнейшим штатом среди конкурентов в Китае, который насчитывает 1400 человек, по этому критерию она более чем в десять раз уступает мировым лидерам типа Cadence и Synopsys. В таких условиях добиться быстрого прогресса довольно сложно.

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