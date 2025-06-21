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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обязательным элементом беспилотного такси Tesla станет услуга «резвый неводитель»
Он будет сидеть на переднем пассажирском сидении и в случае необходимости быстро реагировать на опасные ситуации.

Буквально завтра в техасском Остине формально стартует работа беспилотных такси Tesla. Как ожидается, не более десяти специально оборудованных электромобилей Model Y начнут курсировать по строго ограниченным маршрутам, перевозя ограниченный круг пассажиров. Изданию Electrek удалось изучить более подробный перечень условий, в который сервис начнёт свою работу.

Источник изображения: Tesla

Начнём с того, что не все желающие смогут воспользоваться услугами беспилотного такси Tesla. Даже скачать приложение, не говоря уже о доступе к заказу такого такси, смогут только предварительно одобренные компанией кандидаты. Перевозить вредные или легковоспламеняющиеся жидкости в салоне, а также курить или употреблять алкоголь, понятное дело, запрещено. Съёмка поездки будет разрешена только в том случае, если она не сосредоточится на детальном изучении оборудования беспилотного такси с потенциальной целью дальнейшего воспроизведения конкурентами.

В плохую погоду такие такси работать не будут, да и период их активности будет ограничен отрезком времени с 6 утра до полудня. Ограниченная территория, на которой они будут курсировать, не охватывает аэропорт Остина. Пользователям сервиса необходимо оценивать каждую оценку и оставлять отзывы в фирменном приложении. Наконец, на переднем пассажирском сидении в машине всегда будет находиться сотрудник Tesla. В его задачи будет входить обеспечение безопасного передвижения на беспилотном такси. Формально, за рулём при этом действительно никого не будет.

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#tesla #роботакси #беспилотное такси #автопилот tesla
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