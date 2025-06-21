И часть его технических характеристик.

Как напоминает CnEVPost, вслед за первым электрическим кроссовером марки Li Auto, который получил обозначение i8 и выйдет на рынок в июле, в сентябре должен дебютировать его более компактный сородич по имени i6. Если судить по официальным изображениям последнего, которые были опубликованы китайскими регуляторами, марка Lixiang традиционно не экспериментирует с разнообразим дизайна своих моделей, просто масштабируя их сообразно размерам.

Источник изображения: Li Auto, MIIT

К слову, о размерах — самый компактный на данный момент электромобиль Li Auto может похвастать колёсной базой 3000 мм и габаритами 4950 х 1935 х 1670 мм в самом высоком исполнении. Покатый профиль крыши призван улучшить аэродинамические характеристики, которые важны для электромобиля. К слову, для Li i6 заявлена максимальная скорость 180 км/ч, но весь вопрос заключается в том, каким расходом электроэнергии машина «порадует» владельца на такой скорости.

Источник изображения: Li Auto, MIIT

Снаряжённая масса полноприводного кроссовера Li i6 достигнет 2525 кг, такой вариант получит два тяговых электродвигателя совокупной мощностью 536 л.с. В заднеприводном исполнении кроссовер будет весить в снаряжённом состоянии 2395 кг и довольствоваться единственным тяговым электродвигателем на задней оси с пиковой мощностью 250 кВт (340 л.с.).

Источник изображения: Li Auto, MIIT

Машина будет оснащаться тяговыми батареями типа LFP, которые будут выпускаться компаниями CATL и Sunwoda. Архитектура 800 В позволит быстро восполнять запас хода на специализированных станциях зарядки постоянного тока. Запас хода и ориентировочная стоимость Li i6 пока не уточняются.