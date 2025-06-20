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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank намерена вложить в технопарк в Аризоне $1 трлн долларов США
Это $1 000 000 000 000, если быть точнее.

Основатель SoftBank, японский предприниматель Масаёси Сон (Masayoshi Son), питает слабость к масштабным американским проектам и крупным суммам денег, которые потребуются на их реализацию. По информации Bloomberg, глава японской корпорации намерен построить в Аризоне технопарк стоимостью около $1 трлн, разместив на его территории производство важных для «импортозамещения по-американски» товаров. По крайней мере, финансируемые самой SoftBank компании робототехнического профиля должны будут локализовать в Аризоне выпуск своей продукции.

Источник изображения: Intel

Переговоры также ведутся и с NVIDIA, а также Samsung Electronics. При этом как-то объединять усилия с TSMC, которая в том же штате к концу десятилетия собирается построить восемь предприятий, связанных с производством и упаковкой чипов, SoftBank пока не собирается. Тем более, что проект под условным обозначением «Crystal Land» пока носит предварительный характер и может быть вообще отменён, если не найдёт поддержки на высшем политическом уровне США.

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#сша #softbank #аризона #масаёси сон
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