Всего за неделю после операции.

Как заявил на страницах социальной сети X Роб Грайнер (Rob Greiner), компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) неделю назад вживила ему в мозг свой имплант, позволяющий управлять компьютером буквально силой мысли. За прошедшее время новый доброволец, являющийся уже шестым по счёту, смог научиться двигать курсором на экране компьютера и освоить пару компьютерных игр.

Источник изображения: Neuralink

Следует учесть, что с декабря 2022 года Грайнер был лишён подвижности всех четырёх конечностей и ничего не чувствует ниже шеи из-за полученной в ДТП травмы. Имплант Neuralink дал ему возможность наладить взаимодействие с компьютером без посторонней помощи. В перспективе подобные пациенты смогут, как считается, управлять роботизированными манипуляторами или экзоскелетом.