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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Следующее поколение чипа Tesla для автопилота будет выпускать TSMC по 3-нм технологии
Уже со следующего года.

По данным Not a Tesla App, компания Tesla готовится представить фирменный процессор для автопилота очередного поколения, именуемый как AI5 или HW5, в следующем году, а массовый его выпуск с использованием 3-нм технологии должна в 2026 году начать тайваньская компания TSMC. Третье поколение подобных чипов по 14-нм технологии выпускала Samsung, но в четвёртом Tesla перешла на 5-нм технологию TSMC.

Источник изображения: Tesla

Процессор HW5 способен демонстрировать быстродействие до 2500 TOPS, что до пяти раз выше показателей HW4, применяемого сейчас компанией Tesla в составе бортовых компьютеров своих электромобилей. Изначально Tesla планировала, что перейти на полный автопилот без вмешательства водителя смогут все её электромобили, выпущенные с 2016 года, но позже признала, что ранним машинам придётся ради этого обновить не только программное обеспечение, но и аппаратное. Последнее при этом в новейшем варианте исполнения не является обратно совместимым с предыдущими модификациями электромобилей, что создаёт определённые сложности для автовладельцев.

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#tsmc #tesla #электромобили tesla #автопилот #tesla fsd
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