В ночное время скорость снижается всего до 120 км/ч.

Функции активной помощи водителю сейчас являются для китайских покупателей новых транспортных средств важным критерием отбора, поэтому местные автопроизводители стараются добиться преимущества над конкурентами в этой сфере. Как сообщает CarNewsChina, компания XPeng при разработке кроссовера G7, передвигающегося на электротяге, наделила его способностью автоматически останавливаться перед препятствием со скоростей до 130 км/ч.

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Если учесть, что скорость движения по автомагистралям в Китае повсеместно ограничена значением 120 км/ч, такой показатель с запасом перекрывает потребности местных автовладельцев в обеспечении контролируемого замедления машины без участия водителя. Бортовая система кроссовера XPeng G7 содержит три процессора Turing собственной разработки, которые в совокупности способны обрабатывать по 2200 триллионов операций в секунду. В ходе эксперимента автоматика кроссовера использовалась для имитации экстренного торможения перед находящимся спереди препятствием, напоминающим остановившийся на полосе движения автомобиль. XPeng G7 начал автоматически оттормаживаться со скорости 130 км/ч и помог избежать столкновения с препятствием, не полагаясь на реакцию водителя. Как отмечается, автоматическое торможение перед движущимся автомобилем является технически более сложной задачей, но и полученный результат можно считать весьма достойным.

XPeng G7 также прошёл тесты на автоматическое торможение со скорости 130 км/ч перед манекеном, имитирующим пешехода, включая эксперименты в ночное время, хотя в ходе них скорость была снижения до 120 км/ч. В туннеле результаты были воспроизведены на скорости 80 км/ч.