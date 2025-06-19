В очередной раз, но пока всё ещё со страхующими водителями за рулём.

Как сообщает CNBC, американская компания Waymo, входящая в один с Google холдинг Alphabet, подала заявку на тестирование своих беспилотных такси на улицах Нью-Йорка. На первых порах испытания будут осуществляться со страхующим водителем за рулём, что для оживлённых улиц Манхэттена будет совсем не лишним с точки зрения безопасности движения.

Источник изображения: Waymo

К слову, пока никто из конкурентов Waymo не начал испытания своих беспилотных такси в Нью-Йорке. Компания надеется по итогам первого этапа испытаний добиться разрешения на коммерческую эксплуатацию своих беспилотных такси в этом мегаполисе. Законы штата в данный момент запрещают такси перемещаться по улицам города без водителя за рулём, поэтому для реализации планов Waymo придётся реформировать местное законодательство.

Waymo остаётся одним из наиболее активных игроков рынка беспилотных такси в США. Компания уже осуществляет более 250 000 платных поездок с их помощью на территории Аризоны, Калифорнии и Техаса, а в следующем году география расширится за счёт американской столицы, а также административного центра штата Джорджия (Атланты) и Майами во Флориде. В некоторых районах Нью-Йорка компания Waymo проводила тесты с 2021 года, это позволило ей адаптировать работу бортовой автоматики к передвижению в условиях снегопада и гололёда при высокой плотности трафика.