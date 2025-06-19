Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Texas Instruments готова вложить в американскую полупроводниковую отрасль $60 млрд
Чтобы не уступать китайским конкурентам.

Когда в конце 2022 года был принят «Закон о чипах», предоставляющий строителям предприятий по производству чипов на территории США щедрые субсидии, участники рынка бросились наперебой демонстрировать планы по развитию местной производственной инфраструктуры. При Дональде Трампе (Donald Trump) их энтузиазм заметно угас, поскольку действующий президент США считает таможенные пошлины главным инструментарием локализации производства, а субсидии называет напрасной тратой денег. Это не помешало Texas Instruments, как сообщает Bloomberg, недавно заявить о своих намерениях потратить $60 млрд на развитие американской полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: Texas Instruments

Долгосрочный план компании по капитальным затратам остаётся неизменным, как поясняют представители Texas Instruments. В ближайшие годы она потратит более $60 млрд на строительство предприятий по выпуску чипов в США. На площадке в Техасе начнётся строительство двух новых предприятий, как только это можно будет оправдать наличием рыночного спроса. Говорить о необходимости инвестиций в американские производственные мощности Texas Instruments начала ещё до того, как администрация Байдена пообещала поддерживать подобные проекты субсидиями.

Ограничения США на поставку в Китай оборудования для производства передовых чипов привели к тому, что китайские конкуренты Texas Instruments начали стремительно наращивать объёмы выпуска более примитивных компонентов. Обеспокоенность ростом конкуренции со стороны китайских производителей отчасти помогает Texas Instruments оправдать крупные капитальные вложения в глазах инвесторов. Руководству компании пришлось заверить их, что скачок капитальных затрат носит временный характер, и после ввода новых производственных мощностей в строй возврат капитала акционерам возобновится. В апреле руководство компании оценивала выполнение плана по капитальным затратам на 70%, что указывает на близость момента снижения профильных расходов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #полупроводники #литографическое производство #инвестиции #texas instruments
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
34
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
67
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
6
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
11
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
95
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
2
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
1

Сейчас обсуждают

Владимир Белецкий
08:32
Зачем вам аккум на 8т? 3 дня ходить без зарядки? Купите нокию 1100, и ещё- чем быстрее зарядка, тем быстрее портится батарея, поэтому самсунг все правильно делает
Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью менее 5400 мАч
AlexeyMC
08:30
Зарядить огромную цену, что бы покупали не игру, а примум подписку с ней в гп.
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
nepranov
08:21
Отличная статья.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
08:08
Новая серия хард-пердолинга, отлично.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
SekaZzZ34
08:04
Опа, фантик из куртки выпал
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
DeMoKPaT
07:57
Бизнес шкурок пошел вниз? Надо простимулировать!
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
Roditch
07:57
У неё производительность на уровне обычной 4070. То есть между 5060ti на 8 и 5060ti на 16 ГБ.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Rommel85FRO
07:34
Видеодрайверы все 10-11 совместимые. До игр еще нескоро дойдет, и те будут от самой ms как с Halo 2 было. Обновления защитника будут и дальше приходить как было и с Win7. Тоже разговоров много было, а...
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Дато Нижегородский
07:30
Отличная пука-разрывающаяся статья от чумбы🤣 🔥. Сейчас хорошо будет пука взрываться у линуксоидов в комментариях 😏 Жду пятую часть 💥
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
ИСКАНДЕР
07:22
Так-то и Win11 выглядит как прошлый век, так как не сильно далеко ушла от Win10! )))
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем