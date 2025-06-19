Чтобы не уступать китайским конкурентам.

Когда в конце 2022 года был принят «Закон о чипах», предоставляющий строителям предприятий по производству чипов на территории США щедрые субсидии, участники рынка бросились наперебой демонстрировать планы по развитию местной производственной инфраструктуры. При Дональде Трампе (Donald Trump) их энтузиазм заметно угас, поскольку действующий президент США считает таможенные пошлины главным инструментарием локализации производства, а субсидии называет напрасной тратой денег. Это не помешало Texas Instruments, как сообщает Bloomberg, недавно заявить о своих намерениях потратить $60 млрд на развитие американской полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: Texas Instruments

Долгосрочный план компании по капитальным затратам остаётся неизменным, как поясняют представители Texas Instruments. В ближайшие годы она потратит более $60 млрд на строительство предприятий по выпуску чипов в США. На площадке в Техасе начнётся строительство двух новых предприятий, как только это можно будет оправдать наличием рыночного спроса. Говорить о необходимости инвестиций в американские производственные мощности Texas Instruments начала ещё до того, как администрация Байдена пообещала поддерживать подобные проекты субсидиями.

Ограничения США на поставку в Китай оборудования для производства передовых чипов привели к тому, что китайские конкуренты Texas Instruments начали стремительно наращивать объёмы выпуска более примитивных компонентов. Обеспокоенность ростом конкуренции со стороны китайских производителей отчасти помогает Texas Instruments оправдать крупные капитальные вложения в глазах инвесторов. Руководству компании пришлось заверить их, что скачок капитальных затрат носит временный характер, и после ввода новых производственных мощностей в строй возврат капитала акционерам возобновится. В апреле руководство компании оценивала выполнение плана по капитальным затратам на 70%, что указывает на близость момента снижения профильных расходов.