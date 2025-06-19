И будет это делать в дальнейшем.

В прошлом месяце, как сообщает Reuters, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джони Сруджи (Johny Srouji) посетил Бельгию, где представители авторитетной исследовательской организации Imec вручили ему награду. Благодарственную речь Сруджи сопроводил не только рассказом об усилиях Apple по разработке собственных процессоров с 2010 года, но и обсуждением новейших тенденций в этой сфере.

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В частности, он признал очень полезным использование генеративного искусственного интеллекта для создания новых процессоров. Подобный инструментарий позволяет сделать больше за меньшее время, а потому будет активно использоваться Apple при разработке своих чипов, как дал понять представитель компании. Он также высоко оценил решительность Apple в миграции на собственные процессоры в сегменте ПК, которая началась в 2020 году. Компания буквально пошла ва-банк, не предусмотрев никакого «плана Б» на случай неудачи, и подобная решительность себя в итоге оправдала, как считает старший вице-президент Apple.