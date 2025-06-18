Они позволят увеличить длительность полёта.

Всё ближе тот миг, когда на определённых маршрутах в небе над Китаем начнут на регулярной основе курсировать небольшие аккумуляторные электролёты, некоторая часть из которых к тому же будет управляться автоматически и не требовать присутствия в кабине пилота. Китайские компании в условиях жёсткой конкуренции готовы формировать различные альянсы в этой сфере, и ресурс CnEVPost рассказывает о готовности шестого по величине производителя литиевых аккумуляторов в лице Gotion High-Tech приступить к снабжению своими тяговыми аккумуляторами производителя воздушных такси EHang.

Источник изображения: Electrek, ChatGPT

По примеру Tesla китайский производитель аккумуляторных ячеек решил увеличить их диаметр до 46 мм, именно такие изделия достанутся экспериментальной модификации электролёта EHang EH216-S, который в текущем варианте исполнения способен провести в воздухе не более 25 минут и развить скорость полёта не более 130 км/ч. Как ожидается, переход на новый типоразмер аккумуляторных ячеек сам по себе позволит увеличить дальность перелёта на одном заряде. Кстати, ещё в ноябре прошлого года был испытан прототип электролёта EHang EH216-S с твердотельными тяговыми аккумуляторами, которые позволили ему находиться в воздухе более 48 минут. Для малой авиации поиски перспективных технологий хранения электроэнергии имеют не меньшее значение, чем для сегмента электромобилей.