Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Gotion будет снабжать специальными аккумуляторными ячейками производителя летающих такси EHang
Они позволят увеличить длительность полёта.

Всё ближе тот миг, когда на определённых маршрутах в небе над Китаем начнут на регулярной основе курсировать небольшие аккумуляторные электролёты, некоторая часть из которых к тому же будет управляться автоматически и не требовать присутствия в кабине пилота. Китайские компании в условиях жёсткой конкуренции готовы формировать различные альянсы в этой сфере, и ресурс CnEVPost рассказывает о готовности шестого по величине производителя литиевых аккумуляторов в лице Gotion High-Tech приступить к снабжению своими тяговыми аккумуляторами производителя воздушных такси EHang.

Источник изображения: Electrek, ChatGPT

По примеру Tesla китайский производитель аккумуляторных ячеек решил увеличить их диаметр до 46 мм, именно такие изделия достанутся экспериментальной модификации электролёта EHang EH216-S, который в текущем варианте исполнения способен провести в воздухе не более 25 минут и развить скорость полёта не более 130 км/ч. Как ожидается, переход на новый типоразмер аккумуляторных ячеек сам по себе позволит увеличить дальность перелёта на одном заряде. Кстати, ещё в ноябре прошлого года был испытан прототип электролёта EHang EH216-S с твердотельными тяговыми аккумуляторами, которые позволили ему находиться в воздухе более 48 минут. Для малой авиации поиски перспективных технологий хранения электроэнергии имеют не меньшее значение, чем для сегмента электромобилей.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#тяговые аккумуляторы #ehang #электролёт #ehang eh216-s #gotion
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
6
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
22
О пиратстве - взгляд с другой стороны
32
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
10
Выбираем лучшую видеокарту за 35 000 ₽
42
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
1
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
90
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
27
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
1

Сейчас обсуждают

Опричник
11:08
А ты прочитай, там написано.
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
JAX1979
11:07
хз, прошел сталкера на ультах 3440x1440 без длсс. Была 4070 - там да, 35 fps . Взял 4070 TiS -от 50 fps минимум. Проц 5700х
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
JAX1979
11:05
Я 3 мес назад взял 4070 TiS и тоже не буду теребиться пару лет))
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
dimkahon
10:57
То есть, FX обойдет 7400f?
Для кооперативного шутера Borderlands 4 требуется процессор не менее чем с 8 ядрами
Александр Мухин
10:52
Что значит эффективность IPC?
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
smash526
10:50
Срачи и баталии это флейм, были-бы нормальные модераторы - был-бы порядок. Хотите с темами экспериментировать - берите пример с 3Dnews, далеко ходить не надо https://3dnews.ru/1124227/chem-menshe-tem-...
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
VL86f
10:29
Думаю даже можно обойтись без обновления Live окружения. Если, конечно, ставить вручную.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Денис Давыдов
10:17
Это мишустин походу этим говнищем допотопным восхищался,пзц шапито
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
typym6ek
10:13
Всё очень интересно, но ничего не понятно :) ЧД это прям нечто, реально хочется знать что там в центре, на самом деле. Неужели всё падает прям в одну точку и копится там?
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
Сергей Анатолич
10:13
Видел я эту сортировку много раз под окнами. Приезжает мусоровоз в 6 утра и из всех "отсортированных" контейнеров сваливает в одну кучу. И все дела.
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем