Всё ближе тот миг, когда на определённых маршрутах в небе над Китаем начнут на регулярной основе курсировать небольшие аккумуляторные электролёты, некоторая часть из которых к тому же будет управляться автоматически и не требовать присутствия в кабине пилота. Китайские компании в условиях жёсткой конкуренции готовы формировать различные альянсы в этой сфере, и ресурс CnEVPost рассказывает о готовности шестого по величине производителя литиевых аккумуляторов в лице Gotion High-Tech приступить к снабжению своими тяговыми аккумуляторами производителя воздушных такси EHang.
По примеру Tesla китайский производитель аккумуляторных ячеек решил увеличить их диаметр до 46 мм, именно такие изделия достанутся экспериментальной модификации электролёта EHang EH216-S, который в текущем варианте исполнения способен провести в воздухе не более 25 минут и развить скорость полёта не более 130 км/ч. Как ожидается, переход на новый типоразмер аккумуляторных ячеек сам по себе позволит увеличить дальность перелёта на одном заряде. Кстати, ещё в ноябре прошлого года был испытан прототип электролёта EHang EH216-S с твердотельными тяговыми аккумуляторами, которые позволили ему находиться в воздухе более 48 минут. Для малой авиации поиски перспективных технологий хранения электроэнергии имеют не меньшее значение, чем для сегмента электромобилей.