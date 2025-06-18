Это вам не покатушки снимать на бездорожье.

Китайские автопроизводители уже начали снабжать серийные транспортные средства базирующимися на их крыше дронами, которые позволяют при движении по пересечённой местности осуществлять заблаговременный поиск оптимального маршрута, а также производить съёмку самого процесса с развлекательными целями. Как отмечает Electrek, корпорация General Motors в рамках своей патентной заявки предполагает использование дрона-компаньона для более серьёзных задач.

Источник изображения: Electrek, ChatGPT

В частности, сопутствующий пикапу или внедорожнику дрон может потребоваться для отслеживания процесса буксировки прицепа или трейлера со стороны. Программное обеспечение дрона будет настроено таким образом, чтобы определять погрешности в организации буксировки прицепа ещё на стадии размещения груза или крепления прицепа к машине. При перемещении по дороге дрон будет следить за раскачкой прицепа при маневрировании, а также контролировать сохранность груза как таковую. Наконец, он поможет при маневрировании с прицепом в ограниченном пространстве, поскольку для осуществления таких действий на безопасном уровне водитель должен обладать серьёзным опытом, а он имеется не у всех. Разумеется, регистрация патента ещё не означает, что концепция обязательно будет воплощена в жизни, но на данном этапе идея выглядит вполне рациональной.