Китайские автопроизводители уже начали снабжать серийные транспортные средства базирующимися на их крыше дронами, которые позволяют при движении по пересечённой местности осуществлять заблаговременный поиск оптимального маршрута, а также производить съёмку самого процесса с развлекательными целями. Как отмечает Electrek, корпорация General Motors в рамках своей патентной заявки предполагает использование дрона-компаньона для более серьёзных задач.
В частности, сопутствующий пикапу или внедорожнику дрон может потребоваться для отслеживания процесса буксировки прицепа или трейлера со стороны. Программное обеспечение дрона будет настроено таким образом, чтобы определять погрешности в организации буксировки прицепа ещё на стадии размещения груза или крепления прицепа к машине. При перемещении по дороге дрон будет следить за раскачкой прицепа при маневрировании, а также контролировать сохранность груза как таковую. Наконец, он поможет при маневрировании с прицепом в ограниченном пространстве, поскольку для осуществления таких действий на безопасном уровне водитель должен обладать серьёзным опытом, а он имеется не у всех. Разумеется, регистрация патента ещё не означает, что концепция обязательно будет воплощена в жизни, но на данном этапе идея выглядит вполне рациональной.