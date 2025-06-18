Это важно сделать с учётом роста таможенных пошлин.

В 2021 году власти КНР запретили на законодательном уровне деятельность по майнингу криптовалют на территории страны, но это не мешает китайским производителям специализированного оборудования удерживать лидирующие позиции на мировом рынке. По состоянию на конец 2023 года более 95% рынка контролировалось всего тремя китайскими компаниями: Bitmain, Canaan и MicroBT. Как сообщает Reuters, новейшие политические события в США подталкивают китайских производителей осваивать выпуск профильного оборудования на территории данной страны.

Источник изображения: Bitmain

Крупнейший производитель в лице Bitmain не стал тянуть с локализацией производства майнинговых установок в США, приступив к ней ещё в декабре прошлого года, после победы Дональда Трампа на президентских выборах, но до его официального вступления в эту должность во второй раз. Действующий американский президент является сторонником криптовалют, но гораздо важнее, что он намерен повысить импортные пошлины на производимое в Китае оборудование. Если учесть, что более 30% биткоинов добывается на территории США, местная инфраструктура сильно зависит от поставок оборудования из Китая. Canaan и MicroBT также пытаются наладить выпуск своего оборудования в США, но пока не стремятся делать это в больших объёмах, прицениваясь к ситуации.