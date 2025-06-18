Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone Armor 34 Pro выходит в продажу с проектором и аккумулятором 25500 мАч
Смартфон Ulefone получил экран 120 Гц, ночную камеру и фонарь 1100 люмен

Давно ожидаемый энтузиастами мобильных устройств защищённый смартфон Ulefone Armor 34 Pro стал доступен для приобретения первыми покупателями. Это инновационное устройство с возможностями, которые отсутствуют у конкурентов. В первую очередь это защищённый смартфон, в состав которого входит проектор с автофокусом. В рамках стартовавшей 16 июня распродажи стоимость аппарата в магазинах AliExpress, OZON и магазине производителя Ulefone составляет $499,99. По такой цене аппарат будет доступен до 25 июня.



Armor 34 Pro среди всех подобных аппаратов обладает наиболее продвинутым проектором с автофокусом и яркостью 150 люмен. По словам производителя, это значение на 50% превосходит возможности конкурентов с яркостью 100 люмен. Это даёт возможность получать максимально чёткие и яркие проекции при любом освещении, позволяя применять устройство в разных сценариях — от презентаций до показа кино на открытом воздухе.



Отличительной чертой является поддержка автофокуса, благодаря чему не нужна ручная настройка для получения изображения высокой чёткости. Другой сильной стороной проектора является поддержка коррекции трапецеидальных искажений ±40°. Это позволяет оптимальным образом выровнять изображение и обеспечивает 100% смещение для гибкой вертикальной проекции.



Для работы проектора нужно немало энергии, поэтому смартфон оснащён батареей ёмкостью 25500 мАч. Этого хватит для работы между подзарядками на протяжении 10 суток. С такой батареей смартфон станет надёжным помощником в долгих поездках и при работе на открытом воздухе, избавляя от необходимости часто искать розетку. Производитель говорит об устойчивости к атмосферным воздействиям и возможности работы в диапазоне температур от -30 °C до 55 °C.



Поскольку это защищённый смартфон, он без труда справляется с работой на открытом воздухе. В состав устройства входит универсальный светодиодный фонарь яркостью 1100 люмен. Дополнительно имеется сигнальный фонарь для применения в экстренных ситуациях. На прочность устройства указывает наличие сертификатов IP69K, IP68 и MIL-STD-810H, что означает степень его защиты от пыли, воды, ударов и суровых окружающих условий.



Armor 34 Pro обладает экраном формата FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой 120 Гц. За плавность работы отвечают процессор MediaTek Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Это позволяет без проблем справляться с многозадачной работой и играми. Имеется функциональность искусственного интеллекта, включая Google Gemini, AI Pets и AI Call Recorder с Smart AI Summary.



Для любителей мобильной фотографии предлагается основная камера с разрешением 50 Мп и сенсором 1/1,3 дюйма. Ещё есть инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп на основе четырёх инфракрасных светодиодов. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Все эти камеры способны выдавать качественные фото и видео при разном освещении.



Среди дополнительных функциональных возможностей можно назвать разъём uSmart Connector 2.0 для подключения аксессуаров и последнюю версию операционной системы Android 15.



Желающие стать обладателем защищённых смартфонов Ulefone получили такую возможность в рамках распродажи. Помимо вышеописанной модели, предлагается аппарат Armor 30, который на AliExpress доступен в настоящее время за сумму в $279,99. Это предложение также действительно до 25 июня.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ulefone #ulefone armor #ulefone armor 34 pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
5
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
21
О пиратстве - взгляд с другой стороны
31
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
10
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
46
Выбираем лучшую видеокарту за 35 000 ₽
21
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
89
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
26

Сейчас обсуждают

Даниил Гладков
08:08
Хочешь с перефериец сборку? На ВБ есть отличные сборки до 100к с переферией. 10 ядерный Зеон, умайненая Рыкса 470 шитая в 580, 15 летний офисный монитор на VGA, мусорный набор клаво-мышь, ну и качеств...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
spoonch
08:07
xD
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
spoonch
08:07
Чей?
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
spoonch
08:06
Согласен, в статье указано что FG сжирает и без того ограниченную память у нвидии
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
spoonch
08:04
Понимаю, бюджет 30к поэтому и решил писать пост сам склоняюсь к арке 580. Перейти с 580 рыксы на 580 арку xD
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
lighteon
08:01
Производительности у видеокарт не так много, а для обновления старых и бюджетных платформ не подходят. Итог такой - либо обновляться, либо колдовать с Линукс, чтобы не обновлять старую платформу
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Jet Shadow
07:59
Возможно я не прав , но все же , чд должна вращаться иначе бы "плазма" не вращалась как и сама галактика . Не может материя просто так сама крутится вокруг чд. Вот только непонятно " почти с максималь...
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
lighteon
07:55
Плохо то, что эти карты в старые платформы не подходят. И нельзя как раньше обновить старую платформу и вдохнуть в нее вторую жизнь, хотя мощностей для игр у старых платформ до сих пор достаточно...
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
lighteon
07:51
Самое что печальное - это то, что этому сегменту требуется современная платформа для нормальной работы, особенно это касается Intel Arc. Вдохнуть жизнь в старое железо не получится, так как требуется ...
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Vorvort
07:44
Есть много игр, где расход памяти выше у зелени.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем