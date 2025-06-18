Давно ожидаемый энтузиастами мобильных устройств защищённый смартфон Ulefone Armor 34 Pro стал доступен для приобретения первыми покупателями. Это инновационное устройство с возможностями, которые отсутствуют у конкурентов. В первую очередь это защищённый смартфон, в состав которого входит проектор с автофокусом. В рамках стартовавшей 16 июня распродажи стоимость аппарата в магазинах AliExpress, OZON и магазине производителя Ulefone составляет $499,99. По такой цене аппарат будет доступен до 25 июня.
Armor 34 Pro среди всех подобных аппаратов обладает наиболее продвинутым проектором с автофокусом и яркостью 150 люмен. По словам производителя, это значение на 50% превосходит возможности конкурентов с яркостью 100 люмен. Это даёт возможность получать максимально чёткие и яркие проекции при любом освещении, позволяя применять устройство в разных сценариях — от презентаций до показа кино на открытом воздухе.
Отличительной чертой является поддержка автофокуса, благодаря чему не нужна ручная настройка для получения изображения высокой чёткости. Другой сильной стороной проектора является поддержка коррекции трапецеидальных искажений ±40°. Это позволяет оптимальным образом выровнять изображение и обеспечивает 100% смещение для гибкой вертикальной проекции.
Для работы проектора нужно немало энергии, поэтому смартфон оснащён батареей ёмкостью 25500 мАч. Этого хватит для работы между подзарядками на протяжении 10 суток. С такой батареей смартфон станет надёжным помощником в долгих поездках и при работе на открытом воздухе, избавляя от необходимости часто искать розетку. Производитель говорит об устойчивости к атмосферным воздействиям и возможности работы в диапазоне температур от -30 °C до 55 °C.
Поскольку это защищённый смартфон, он без труда справляется с работой на открытом воздухе. В состав устройства входит универсальный светодиодный фонарь яркостью 1100 люмен. Дополнительно имеется сигнальный фонарь для применения в экстренных ситуациях. На прочность устройства указывает наличие сертификатов IP69K, IP68 и MIL-STD-810H, что означает степень его защиты от пыли, воды, ударов и суровых окружающих условий.
Armor 34 Pro обладает экраном формата FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой 120 Гц. За плавность работы отвечают процессор MediaTek Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Это позволяет без проблем справляться с многозадачной работой и играми. Имеется функциональность искусственного интеллекта, включая Google Gemini, AI Pets и AI Call Recorder с Smart AI Summary.
Для любителей мобильной фотографии предлагается основная камера с разрешением 50 Мп и сенсором 1/1,3 дюйма. Ещё есть инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп на основе четырёх инфракрасных светодиодов. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Все эти камеры способны выдавать качественные фото и видео при разном освещении.
Среди дополнительных функциональных возможностей можно назвать разъём uSmart Connector 2.0 для подключения аксессуаров и последнюю версию операционной системы Android 15.
Желающие стать обладателем защищённых смартфонов Ulefone получили такую возможность в рамках распродажи. Помимо вышеописанной модели, предлагается аппарат Armor 30, который на AliExpress доступен в настоящее время за сумму в $279,99. Это предложение также действительно до 25 июня.