Трудная, но необходимая мера для выхода компании из кризиса.

Корпорация Intel остаётся крупнейшим работодателем в штате Орегон, где в её структуре работают около 20 000 человек, поэтому местная пресса предсказуемо трепетно следит за изменениями в кадровой политике процессорного гиганта. Новое руководство Intel распорядилось к концу июля сократить от 15 до 20 % персонала, занятного в работе производственного подразделения Intel Foundry.

Источник изображения: Intel

Когда в прошлом году Intel сократила 15 000 сотрудников, то в Орегоне эти сокращения затронули 3000 человек. Каким будет масштаб нынешних увольнений, предсказать сложно, но в целом по компании работы могут лишиться более 10 000 сотрудников. В конце прошлого года штат Intel насчитывал около 109 000 человек, поэтому июльский этап увольнений может оказаться довольно болезненным. В отличие от прошлогоднего этапа, сейчас Intel не будет искать добровольцев и заманивать их щедрыми выходными пособиями, а сосредоточится на оценке нужности каждого конкретного специалиста для приоритетных направлений деятельности и уровне его квалификации.