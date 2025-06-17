Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем месяце Intel сократит до 20% сотрудников, занятых в производстве процессоров
Трудная, но необходимая мера для выхода компании из кризиса.

Корпорация Intel остаётся крупнейшим работодателем в штате Орегон, где в её структуре работают около 20 000 человек, поэтому местная пресса предсказуемо трепетно следит за изменениями в кадровой политике процессорного гиганта. Новое руководство Intel распорядилось к концу июля сократить от 15 до 20 % персонала, занятного в работе производственного подразделения Intel Foundry.

Источник изображения: Intel

Когда в прошлом году Intel сократила 15 000 сотрудников, то в Орегоне эти сокращения затронули 3000 человек. Каким будет масштаб нынешних увольнений, предсказать сложно, но в целом по компании работы могут лишиться более 10 000 сотрудников. В конце прошлого года штат Intel насчитывал около 109 000 человек, поэтому июльский этап увольнений может оказаться довольно болезненным. В отличие от прошлогоднего этапа, сейчас Intel не будет искать добровольцев и заманивать их щедрыми выходными пособиями, а сосредоточится на оценке нужности каждого конкретного специалиста для приоритетных направлений деятельности и уровне его квалификации.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #полупроводники #литографическое производство #реструктуризация #сокращение персонала
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
1
О пиратстве - взгляд с другой стороны
23
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
45
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
1
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
22
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
6
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
+

Сейчас обсуждают

Дато Нижегородский
10:49
Кто тебе сказал что это моё фото? 😂 Я смотрю опять ты начал думать своей пукой. Это ведь ты загружаешь это своё фото, а не я 😁
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Biggus Dickus
10:48
Ты реально не одупляешь, что ты решил обсудить тему твоей пораванной дырки на всеобщее обсуждение? Это же твоё фото а не моё, с твоими экстренными средствами для ремонта твоего очка. Зачем ты так опоз...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Александр
10:47
Точно также могу сказать: сколько вместо учебы - бухали, шатались по дискотекам, по девкам - пацанам (от пола зависит), да даже просто балду гоняли на уроках? Дело не в играх, дело в людях. Тот кто к ...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Дато Нижегородский
10:44
Дырка у тебя порвалась ещё с того момента, как ты себе взял этот позорный никнейм, наверняка твоя дырочка вспоминает какой там был большой бикус дикус. Это она тебя заставила взять такой никнейм? Твоя...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Roditch
10:44
Выбор между 4 и 5 версиями PCI-E сейчас не критичен. Это владельцам материнок с PCI-E 3.0 стоит избегать видеокарт с 4 или 8 линиями. Те кто сидят 4.0 версии пока могут чувствовать себя спокойно.
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Biggus Dickus
10:42
Братан, а ты в курсе, что мы сейчас обсуждаем твоё порванное очко. Зачем ты выставил на всеобщее обсуждение свою дырку? Какой позор. Чем ты её лечишь всем всё равно. Дырка порвана у тебя, а не у меня.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
vl
10:41
Nacvark, критичней относись тому, что пишут всякие издания, работа у них такая
SIPRI: Китай увеличил численность своего ядерного арсенала на 20% всего за один год
Китя.
10:41
У амудятков графики измеряются со дна.
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Дато Нижегородский
10:39
Найс Ава🤟
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Китя.
10:35
Но одно поток самый лучший на 14900КS. Если не прав покажи скрин от красных в одно потоке. Знаю что не покажешь. Потому что показывать нечего :-))
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем