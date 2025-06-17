В конце следующего года.

Китайские производители полупроводниковых компонентов, как поясняет South China Morning Post, готовы обслуживать не только соотечественников. Китайский разработчик чипов для информационно-развлекательных систем, компания SemiDrive, в конце следующего года начнёт снабжать своей продукцией крупного европейского автопроизводителя.

Источник изображения: SemiDrive

Китайские чипы пропишутся в нескольких моделях седанов и кроссоверов, выпускаемых и реализуемых этим европейским автопроизводителем на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Речь идёт о процессоре X9, который обладает высокой степенью функциональной интеграции. Для компании, основанной лишь в 2018 году, контракт с крупным европейским автопроизводителем является определённым символом успеха. SemiDrive с 2021 года поставила на китайский рынок около 8 млн чипов различного назначения, её продукцию можно найти в составе более чем 100 моделей машин китайского производства. Исторически на экспорт отправлялось не более 10% этих автомобилей. Доля SemiDrive на рынке компонентов для бортовых систем автомобилей не превышает 3,5%, лидером сегмента остаётся американская Qualcomm с 32% рынка по итогам прошлого года. Китайский производитель старается предлагать свои чипы по цене на 10 или 20 % ниже изделий конкурентов. У компании есть офис в Японии, в этом году может быть открыто представительство в Германии.