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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем месяце NVIDIA впервые примет участие в китайской выставке поставщиков
Местный рынок очень важен для этой американской компании.

Руководство NVIDIA не скрывает своего стремления сохранить позиции на китайском рынке ускорителей вычислений, ёмкость которого оценивает в $50 млрд в год. За годы планомерного ужесточения санкций доля NVIDIA на китайском рынке сократилась с 95 до 50 %, а в позапрошлом месяце под запрет попали ускорители H20, которых компания рассчитывала продать в Китае в этом году на сумму около $15 млрд. Как сообщает Reuters, важность китайского рынка для NVIDIA подчёркивается и намерениями компании принять участие в региональной китайской выставке поставщиков, которая пройдёт в июле этого года.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA впервые заявилась к участию на подобном мероприятии, что лишь дополнительно подчёркивает серьёзность сложившейся для неё ситуации с доступом к китайскому рынку. Мероприятие будет проходить с 16 по 20 июля и привлечёт более 230 китайских и зарубежных участников. Крупные сделки на этой выставке обычно не заключаются, поэтому она в большей степени служит для демонстрации западными поставщиками своей приверженности идее обслуживания китайского рынка. Количество участников мероприятия из США в этом году увеличится на 15% по сравнению с прошлым.

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#nvidia #китай #полупроводники #санкции
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