Корпорация Microsoft сотрудничает с OpenAI около шести лет и остаётся крупнейшим инвестором этого стартапа, но между партнёрами растут противоречия, как сообщает The Wall Street Journal. Руководство OpenAI даже рассматривает возможность подачи антимонопольного иска против Microsoft на тот случай, если в ходе переговоров по нескольким направлениям стартапу не удастся добиться более выгодных для себя условий.
Прежде всего, от Microsoft требуется согласование схемы реструктуризации OpenAI. Она должна расширить возможности последней по привлечению новых инвесторов, и это наверняка не понравится Microsoft, которая пока пользуется серьёзными привилегиями с точки зрения доступа к новым разработкам OpenAI. При этом Microsoft также выступает и в роли основного провайдера вычислительных мощностей для своего партнёра, но этот статус OpenAI также готова пошатнуть. В случае, если противоречия между компаниями будут расширяться, руководство OpenAI готово подать иск в антимонопольные органы США против Microsoft, как отмечают источники.