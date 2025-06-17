Огрызаться на кормильцев — типичная деловая практика.

Корпорация Microsoft сотрудничает с OpenAI около шести лет и остаётся крупнейшим инвестором этого стартапа, но между партнёрами растут противоречия, как сообщает The Wall Street Journal. Руководство OpenAI даже рассматривает возможность подачи антимонопольного иска против Microsoft на тот случай, если в ходе переговоров по нескольким направлениям стартапу не удастся добиться более выгодных для себя условий.

Источник изображения: OpenAI

Прежде всего, от Microsoft требуется согласование схемы реструктуризации OpenAI. Она должна расширить возможности последней по привлечению новых инвесторов, и это наверняка не понравится Microsoft, которая пока пользуется серьёзными привилегиями с точки зрения доступа к новым разработкам OpenAI. При этом Microsoft также выступает и в роли основного провайдера вычислительных мощностей для своего партнёра, но этот статус OpenAI также готова пошатнуть. В случае, если противоречия между компаниями будут расширяться, руководство OpenAI готово подать иск в антимонопольные органы США против Microsoft, как отмечают источники.