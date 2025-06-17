К этому их подталкивает политическое руководство страны.

Нынешняя администрация США отличается своей непредсказуемостью и предвзятым отношением к Китаю, поэтому власти Поднебесной, по словам Nikkei Asian Review, пытаются стимулировать более быстрое импортозамещение в сфере полупроводниковых компонентов для китайского автопрома. Ещё недавно они рассчитывали перевести отечественные автомобили к текущему году на 25-процентное использование чипов местного производства, но теперь они готовы по итогам 2027 года поднять планку до 100%.

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Это требование не является обязательным, но к автопроизводителям с государственным участием у китайских чиновников по понятным причинам в этой ситуации больше внимания. Как минимум два производителя согласились полностью перевести свои актуальные модели легковых машин на чипы китайского производства уже с 2026 года.

План миграции не столь однозначен, как можно подумать. С одной стороны, в Китае достаточно производственных мощностей по выпуску чипов по зрелым техпроцессам, на которые пока не распространяются санкции США и их ближайших союзников. С другой стороны, в Китае могут выпускаться и чипы зарубежной разработки, и как будет оцениваться их степень локализации, пока не определено. Приоритет, в любом случае, будет отдаваться чипам китайской разработки, которые к тому же и производятся на территории страны. Возможности китайской промышленности в этой сфере пока не так велики. Страна лишь на 17,5% способна обеспечить себя интегральными микросхемами, хотя к 2027 году она будет отвечать за 40% мирового объёма производства чипов с использованием зрелых технологий — от 14 нм и выше.