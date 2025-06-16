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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Teclast представляет доступные планшеты на Android 14 и 15
Планшеты Teclast T70 и T50 Mini предлагают большие экраны, быструю зарядку и до 20 ГБ ОЗУ

В популярном магазине AliExpress в период 16-25 июня ряд товаров технического назначения предлагается по сниженным ценам. Среди продуктов прочих производителей в акции принимают участие два планшета бренда Teclast.



Одним из этих планшетов является Teclast T70. Это устройство с диагональю экрана 14 дюймов и разрешением Full HD. Подобный размер и чёткость изображения делают устройство качественным выбором для потоковых трансляций видео, работы и чтения веб-страниц. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 14 на основе восьмиядерного процессора Helio G99. Наряду с 8 ГБ оперативной памяти это даёт плавность взаимодействия с устройством. Объёма хранилища в 256 ГБ должно хватить для многочисленных файлов.

Ёмкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего должно быть достаточно для работы на протяжении длительного времени. Когда планшет всё же будет близок к разрядке, восполнить нехватку энергии поможет быстрая зарядка мощностью 18 Вт. T70 удобен для разных сценариев применения, будь то развлечения или более серьёзная работа. В настоящее время T70 предлагается за сумму в 15410 рублей.

Если есть желание приобрести что-то более компактное, таким является планшет Teclast T50 Mini. У него экран размером 8,7 дюйма при поддержке частоты обновления 120 Гц. Толщина корпуса равна всего 8,2 мм. Благодаря поддержке виртуальной памяти общий объём оперативной памяти достигает 20 ГБ, а объём хранилища типа UFS — 128 ГБ.

Этот планшет работает на более современной версии операционной системы Android 15. Имеется поддержка мобильной связи 4G, двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth 5.2, поэтому в плане подключения доступны самые разнообразные варианты. Сзади находится камера с разрешением 13 Мп, разрешение передней камеры — 5 Мп. Стоимость этого планшета в настоящее время равна 7864 рубля.

Другие устройства Teclast сейчас также доступны для приобретения по ценам ниже обычных. В рамках летней распродажи AliExpress вы сможете найти наиболее интересную и выгодную для себя покупку.
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#teclast
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