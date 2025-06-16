В популярном магазине AliExpress в период 16-25 июня ряд товаров технического назначения предлагается по сниженным ценам. Среди продуктов прочих производителей в акции принимают участие два планшета бренда Teclast.
Одним из этих планшетов является Teclast T70. Это устройство с диагональю экрана 14 дюймов и разрешением Full HD. Подобный размер и чёткость изображения делают устройство качественным выбором для потоковых трансляций видео, работы и чтения веб-страниц. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 14 на основе восьмиядерного процессора Helio G99. Наряду с 8 ГБ оперативной памяти это даёт плавность взаимодействия с устройством. Объёма хранилища в 256 ГБ должно хватить для многочисленных файлов.
Ёмкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего должно быть достаточно для работы на протяжении длительного времени. Когда планшет всё же будет близок к разрядке, восполнить нехватку энергии поможет быстрая зарядка мощностью 18 Вт. T70 удобен для разных сценариев применения, будь то развлечения или более серьёзная работа. В настоящее время T70 предлагается за сумму в 15410 рублей.
Если есть желание приобрести что-то более компактное, таким является планшет Teclast T50 Mini. У него экран размером 8,7 дюйма при поддержке частоты обновления 120 Гц. Толщина корпуса равна всего 8,2 мм. Благодаря поддержке виртуальной памяти общий объём оперативной памяти достигает 20 ГБ, а объём хранилища типа UFS — 128 ГБ.
Этот планшет работает на более современной версии операционной системы Android 15. Имеется поддержка мобильной связи 4G, двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth 5.2, поэтому в плане подключения доступны самые разнообразные варианты. Сзади находится камера с разрешением 13 Мп, разрешение передней камеры — 5 Мп. Стоимость этого планшета в настоящее время равна 7864 рубля.
Другие устройства Teclast сейчас также доступны для приобретения по ценам ниже обычных. В рамках летней распродажи AliExpress вы сможете найти наиболее интересную и выгодную для себя покупку.