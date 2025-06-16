По меркам отрасли, проект Faraday Future по производству люксовых электромобилей может считаться «долгостроем», поскольку основатели компании так долго «запрягали», что многие конкуренты уже успели не только наладить серийный выпуск машин, но и в отдельных случаях обанкротиться. Номинально, как напоминает CarNewsChina, компания Faraday Future приступила к сборке своих электромобилей FF91 ещё в 2023 году, но к настоящему времени выпустила только 16 экземпляров, из которых до конечных покупателей 10 добрались в том же году, а 4 сделали это в прошлом. Ещё две машины, по всей видимости, остались внутри компании.
Новым поводом напомнить о себе для стартапа стал выход клипа американской исполнительницы Мэрайи Кэри (Mariah Carey), в сюжете которого она появляется за рулём футуристично выглядящего электромобиля данной модели. Как стало известно из официального пресс-релиза, этой машиной певица будет обладать на правах собственности. По всей видимости, таким незамысловатым образом Faraday Future напоминает о своём существовании и рекламирует собственную продукцию.