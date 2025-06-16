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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Певица Мэрайя Кэри стала новой обладательницей редкого электромобиля Faraday Future FF91
За пару лет их было выпущено чуть более полутора десятка.

По меркам отрасли, проект Faraday Future по производству люксовых электромобилей может считаться «долгостроем», поскольку основатели компании так долго «запрягали», что многие конкуренты уже успели не только наладить серийный выпуск машин, но и в отдельных случаях обанкротиться. Номинально, как напоминает CarNewsChina, компания Faraday Future приступила к сборке своих электромобилей FF91 ещё в 2023 году, но к настоящему времени выпустила только 16 экземпляров, из которых до конечных покупателей 10 добрались в том же году, а 4 сделали это в прошлом. Ещё две машины, по всей видимости, остались внутри компании.

Источник изображения: YouTube, CarNewsChina

Новым поводом напомнить о себе для стартапа стал выход клипа американской исполнительницы Мэрайи Кэри (Mariah Carey), в сюжете которого она появляется за рулём футуристично выглядящего электромобиля данной модели. Как стало известно из официального пресс-релиза, этой машиной певица будет обладать на правах собственности. По всей видимости, таким незамысловатым образом Faraday Future напоминает о своём существовании и рекламирует собственную продукцию.

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#электромобили #стартапы #faraday future
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