Он выйдет на китайский рынок к октябрю этого года.

Чисто электрическим первенцем марки Li Auto (Lixiang) в своё время стал минивэн Mega, который хоть и делал ставку на футуристичный дизайн и передовые функции в сочетании с роскошным оснащением салона, существенной популярности не снискал. В следующем месяце Li Auto намеревается представить свой первый полностью электрический кроссовер Li i8, но изданию CarNewsChina уже удалось раздобыть шпионские фотографии его «младшего брата» Li i6, который выйдет примерно в сентябре этого года.

Источник изображения: CarNewsChina

Как и в случае с линейкой последовательных гибридов, Li Auto не особо экспериментирует с дизайном электрических моделей. Li i6 получил такой же покатый силуэт, как более крупный Li i8. Дебют более компактного электрического кроссовера намечен на сентябрь, а поставки начнутся в октябре. В отличие от более крупного Li i8, более молодая модель получит два ряда сидений вместо трёх. Скорее всего, полноприводную электрическую трансмиссию Li i6 унаследует от Li i8, она позволит набирать скорость 100 км/ч примерно за пять секунд, а 800-вольтовая архитектура сделает возможным восполнение запаса хода на 500 км за десять минут при использовании специальных зарядных станций постоянного тока. От бортовой батареи электромобиля можно будет запитывать и довольно мощные внешние потребители.