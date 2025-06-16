При этом четыре его конечности остаются парализованными.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, в марте текущего года специалистам профильного исследовательского центра в Шанхае удалось удачно вживить мозговой имплант первому пациенту, участвующему в программе клинических испытаний и страдающему параличом четырёх конечностей. Уже через несколько недель после операции он смог научиться управлять компьютерным курсором буквально при помощи мысли, и теперь может играть не только в гоночный симулятор, но и шахматы.

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На следующем этапе пациенту предложат возможность управлять роботизированным манипулятором, который должен научиться захватывать предметы и удерживать чашку с едой и напитками. По сравнению с решением Neuralink, китайский мозговой имплант имеет более компактные размеры (диаметр 26 мм и высота 6 мм), а также отличается большей гибкостью применения. Китай, таким образом, становится второй после США страной мира, где разработка мозговых имлантов продвинулась с практической точки зрения. Если данные импланты в Китае пройдут все необходимые фазы согласования, то на рынок они смогут выйти в 2028 году.