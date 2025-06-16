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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi начнёт продажи кроссовера YU7 раньше, чем планировала
Скорее всего, в китайском языке нет проблемы, как правильно — «июнь» или «июль».

Во время юбилейной презентации Xiaomi глава и основатель китайской компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что электрический кроссовер YU7 поступит в продажу в Китае в июле этого года, и цены будут названы буквально накануне старта продаж. Надо сказать, что китайская публика уже получила возможность вживую познакомиться с этим кроссовером в более чем 300 салонах Xiaomi по всему Китаю, и количество предварительных заказов даже при условии отсутствия цен в три раза превысило показатели, присущие седану SU7 на том же этапе жизненного цикла. Как поясняет CnEVPost, на этой неделе Лэй Цзюнь заявил о готовности начать продажи YU7 не в июле, а в конце июня.

Источник изображения: Xiaomi

Опять же, к старту продаж кроссовера будет приурочено отдельное мероприятие, на котором компания заодно намерена представить планшет Pad 7S Pro на основе процессора Xring O1 собственной разработки. Второй модели электромобиля марки Xiaomi отводится особая миссия — его появление на рынке призвано способствовать выходу электромобильного бизнеса компании на безубыточность во второй половине текущего года.

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#xiaomi #электромобили #китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi yu7
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