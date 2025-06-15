Но продолжит освоение регионального рынка.

В этом году крупнейшая китайская компания по производству гибридов и электромобилей, вполне справедливо претендующая и на статус мирового лидера, инициировала новый виток ценовых войн, снизив цены на продукцию марки BYD в Китае на величину до 30%. При этом, как отмечает CnEVPost со ссылкой на интервью исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли (Stella Li) агентству Bloomberg, руководство компании отнюдь не в восторге от сложившейся на китайском рынке ситуации.

Источник изображения: BYD

Конкуренция, по словам представительницы BYD, очень жёсткая, компании приходится выживать, а сама по себе ценовая война иррациональна, но она якобы навязывается соперниками. По крайней мере, руководство BYD жалуется на то, что конкуренты то и дело выпускают более крупные машины по более низким ценам, и компания просто вынуждена реагировать на их подобные действия.

В освоение внешних рынков, особенно европейского, BYD готова вкладывать серьёзные деньги, но при этом у компании нет намерений заключать стратегические альянсы с кем-то из местных конкурентов, как это сделали XPeng и Leapmotor. Если первая продала пакет своих акций Volkswagen и занялась разработкой электромобилей данного европейского автоконцерна для рынка КНР, то вторая сотрудничает с транснациональным концерном Stellantis. Это позволяет Leapmotor поставлять в Европу недорогие электромобили китайской сборки, а также заниматься локализацией их производства в регионе. BYD намерена вложить в освоение европейского рынка за ближайшие пять лет до $20 млрд.