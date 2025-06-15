И просит увеличить профильную статью бюджета.

По данным Nikkei Asian Review, заместитель министра торговли США Джеффри Кесслер (Jeffrey Kessler), который возглавляет Бюро по промышленности и безопасности в структуре этого ведомства, на парламентских слушаниях по бюджету 2026 фискального года запросил у членов Конгресса рекордную сумму на финансирование деятельности данного бюро —$303 млн.

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По его словам, эти деньги пойдут на увеличение штата инспекторов, работающих за пределами США и контролирующих соблюдение санкций. Вместо нынешних 12 специалистов ведомству нужны хотя бы 30, чтобы более или менее чётко контролировать ситуацию с экспортом чувствительных технологий в другие страны. Кроме того, необходимость ежемесячно рассматривать до 20 000 заявок на выдачу экспортных лицензий подразумевает, что количество профильных специалистов необходимо увеличить.

Чиновник также подчеркнул, что новая администрация США намерена добиваться от союзников типа Южной Кореи, Японии и Нидерландов более чёткого санкционного давления на Китай. Если уговоры не помогут, власти США оставляют за собой право применить механизм экспортного контроля, который затронет поставки оборудования с технологиями американского происхождения из третьих стран в Китай, даже если такое оборудование произведено за пределами США.