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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Против Huawei и SMIC направлены новые санкции Тайваня
Американских ограничений оказалось недостаточно.

До сих пор, как отмечает Bloomberg, власти Тайваня не особо увлекались адресными санкциями против отдельных китайских компаний, обычно устанавливая экспортные ограничения на товары и услуги в целом. Теперь же, если верить источнику, Huawei и SMIC, а также ряд их дочерних структур, включая зарубежные, удостоились персональных санкций со стороны властей Тайваня.

Источник изображения: ASML

Отныне любые тайваньские компании, желающие поставлять указанным китайским компаниям оборудование для строительства предприятий и изготовления чипов, а также сопутствующие материалы, должны будут запросить у властей острова специальные экспортные лицензии. Напомним, что TSMC свои услуги по выпуску чипов прекратила предоставлять Huawei ещё в 2020 году, но пару лет назад стало известно, что китайский гигант тайно возводит на юге Китая производственную инфраструктуру по выпуску передовых чипов. Власти Тайваня заинтересованы в прекращении подобного оттока технологий.

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#huawei #санкции #тайвань #smic #экспортные ограничения
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ФельдшеR
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Сергей Анатолич
06:42
Нет авиации? А чо все F16 и F35 на металлолом здали что ли?🤣
BI: У Израиля нет авиации и дальнобойных бомб, способных поразить ядерные объекты Ирана
Cowboy Huggies
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3060 древняя? Ну вы батенька зажрались.
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Сергей Анатолич
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Понятное дело, по мирным и безоружным то стрелять завсегда проще.
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Сергей Анатолич
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Nacvark
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нет там двойных стандартов, в день парады проходили массовые протесты против президента страны. противники трампа считают, что парад не следовало проводить. сторонники трампа говорят, что мы приехали ...
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