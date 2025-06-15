Американских ограничений оказалось недостаточно.

До сих пор, как отмечает Bloomberg, власти Тайваня не особо увлекались адресными санкциями против отдельных китайских компаний, обычно устанавливая экспортные ограничения на товары и услуги в целом. Теперь же, если верить источнику, Huawei и SMIC, а также ряд их дочерних структур, включая зарубежные, удостоились персональных санкций со стороны властей Тайваня.

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Отныне любые тайваньские компании, желающие поставлять указанным китайским компаниям оборудование для строительства предприятий и изготовления чипов, а также сопутствующие материалы, должны будут запросить у властей острова специальные экспортные лицензии. Напомним, что TSMC свои услуги по выпуску чипов прекратила предоставлять Huawei ещё в 2020 году, но пару лет назад стало известно, что китайский гигант тайно возводит на юге Китая производственную инфраструктуру по выпуску передовых чипов. Власти Тайваня заинтересованы в прекращении подобного оттока технологий.