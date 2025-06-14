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Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi интересуется разработкой твердотельных тяговых батарей для электромобилей
Запас хода в 1200 км и его восполнение на 800 км за 10 минут впечатляют.

Недавняя активность Xiaomi в сфере разработки процессоров доказала, что компания стремится добиться дифференциации на рынке смартфонов по этому признаку, но она также готова разработать и процессоры автомобильного назначения. Другим ключевым компонентом, который определяет потребительские характеристики электромобиля, остаётся тяговая батарея. По информации CarNewsChina, недавняя патентная заявка Xiaomi раскрывает интерес китайской компании к созданию твердотельных тяговых батарей.

Источник изображения: Xiaomi

По крайней мере, Xiaomi запатентовала устройство многослойного электрода, который улучшает проводимость ионов и плотность хранения электроэнергии. Для тяговой батареи любого типа данные свойства являются определяющими с точки зрения её жизнеспособности на рынке. Состав твердотельного электролита Xiaomi намерена сформировать из сочетания полимерных материалов и солей металлов. Технология производства подобных электродов не будет существенно отличаться от уже существующей, поэтому серьёзно переоснащать линии по выпуску аккумуляторов не придётся.

Xiaomi разработала прототип тяговой батареи, чей корпус интегрируется в силовую структуру кузова электромобиля. Эффективность использования объёма в данном случае достигает 77,8 %. Толщина корпуса батареи при этом не превышает 120 мм, предоставляя относительную свободу в компоновке машины. Запас хода по циклу CLTC в районе 1200 км и способность восстановить его на 800 км за 10 минут зарядки станут несомненными преимуществами нового типа тяговых батарей. Несомненно, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем подобные разработки найдут практическую реализацию. Тем не менее, темпы развития китайской отрасли электромобилей впечатляют.

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#xiaomi #наука и изобретения #тяговые аккумуляторы #электромобили xiaomi #твердотельные аккумуляторы
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