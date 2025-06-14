Недавно известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, анонсировал своё очередное продвинутое устройство. Аппарат Armor 34 Pro, помимо других достоинств, обладает встроенным проектором с высочайшим уровнем яркости и наличием автофокуса. Для питания этого яркого проектора используется аккумулятор с внушительной ёмкостью 25500 мАч.
После этого представитель компании опубликовал видео, призванное познакомить интересующихся с возможностями этого флагманского устройства. Также была названа стоимость этого аппарата. 16 июня стартуют международные продажи в магазинах AliExpress и OZON по цене от $499,99.
Проектор в составе Armor 34 Pro предлагает яркость на уровне 150 люмен, тогда как конкурирующие смартфоны довольствуются значением в 100 люмен. В результате вы получите более чёткие и эффективные проекции вне зависимости от окружающих условий. Наличие автофокуса поднимает качество изображения ещё выше и упрощает работу с проектором. Применение конструкции со 100% смещением даёт максимально гибкие углы проекции. Наличие специальной кнопки для управления проектором и настраиваемого виджета позволяют включить проектор максимально быстро.
Имеется сертификат Widevine L1 HD, что делает возможным проецирование видео высокой чёткости. Проектор способен выдавать изображение на экран с диагональю 100 дюймов, благодаря чему вы ощутите себя словно в кинотеатре. Для работы используется активный вентилятор мощностью 2 Вт, чтобы устройство не перегревалось при продолжительной работе.
Аппарат получил аккумулятор с ёмкостью 25500 мАч, чего в режиме ожидания хватит как минимум на 10 дней работы. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт: от 0 до 40% аккумулятор заряжается лишь за 10 минут. Armor 34 Pro обладает поддержкой протокола PD и отвечает требованиям безопасности авиаперевозок, поскольку ёмкость не превышает значение в 27000 мАч. Это означает, что вы без проблем сможете брать устройство с собой в дорогу.
Есть в составе Armor 34 Pro и ряд других инструментов, которые редко встречаются в смартфонах. В первую очередь это кемпинговый фонарь яркостью 1100 люмен. Он основан на 585 светодиодах и обладает максимальной мощностью 6,5 Вт. Фонарь с чрезвычайно высоким уровнем яркости способен обеспечивать непрерывное освещение, поддерживает плавную регулировку яркости, и его можно применять даже как заполняющий свет при съёмке фотографий.
Ещё у этого устройства имеются предупреждающие огни красного и синего цвета. Их можно применять при чрезвычайных ситуаций на открытом воздухе, в качестве предупредительных огней и в тому подобных случаях. Не забыли разработчики и о тех, кто хочет получить от мобильного устройства камеры высокого уровня. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и основана на сенсоре размером 1/1,3 дюйма. Это даёт ей возможность снимать чёткие фотографии с высоким уровнем детализации.
Имеется камера ночного видения с разрешением 64 Мп на основе сенсора OV64B. В её работе используются четыре инфракрасных светодиода и программный алгоритм Ulefone NightElf 3.0. Яркость съёмки при слабом освещении получается вдвое больше обычной.
Наконец, доступна сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп на флагманском сенсоре Samsung JN1. Она также выдаёт фотографии высокой чёткости.
Ulefone Armor 34 Pro основан на процессоре MediaTek Dimensity 7300. Этот чип производится по техпроцессу 4 нм и работает на тактовой частоте 2,5 ГГц. Результат тестирования в бенчмарке AnTuTu составляет 750000 баллов, что означает плавность работы при любом сценарии применения.
Помимо начала продаж, 16 июня стартует розыгрыш призов от компании Ulefone. Участники имеют возможность стать обладателями смартфонов Armor 34 Pro и Armor 30.