И даже провели натурный эксперимент с наездом на имитирующий пешехода манекен.

Предварительно назначив запуск эксплуатации беспилотных такси с столице Техаса на 22 июня, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) невольно привлёк к этой теме внимание своих многочисленных оппонентов, как отмечает CNBC. Сразу несколько групп активистов выступили с требованиями не допускать на дороги общего пользования беспилотные такси этой марки. Если ряд протестующих вооружились голословными упрёками, то некоторые из них запаслись более серьёзными аргументами.

Источник изображения: CNBC

В частности, представители компании The Dawn Project, которая специализируется на промышленной безопасности и образовательных программах, не сочли за труд организовать в Остине эксперимент с использованием электромобиля Tesla Model Y под управлением программного обеспечения FSD версии 13.2.9, а также школьного автобуса и манекенов, имитирующих детей. Как утверждают очевидцы, машина под управлением данной версии ПО не только не отреагировала на выставленный в таких случаях школьным автобусом знак «движение без остановки запрещено», но и не остановилась перед манекеном, имитирующим переходящего дорогу ребёнка, осуществив наезд на него.

Говорить об объективности теста сложно, поскольку глава The Dawn Project одновременно является учредителем Green Hills Software — компании, продающей программное обеспечение конкурентам Tesla типа Ford и Toyota. Тем не менее, в Остине нашлось немало желающих не допускать на дороги города беспилотные такси Tesla. Компанию и её главу Илона Маска упрекают в сокрытии достоверной информации об уровне безопасности подобных систем.