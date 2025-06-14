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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мозговой имплант Neuralink успешно применили для вызова у обезьяны зрительных галлюцинаций
Бедное животное не смогло описать авторам эксперимента, что именно оно видело.

В марте этого года Илон Маск (Elon Musk) уже заявлял, что его стартап Neuralink несколько лет испытывает на обезьянах мозговой имплант Blindsight, конечной задачей которого является возвращение зрения тем людям, которые его в силу тех или иных причин утратили. К концу этого года Маск надеется приступить к испытаниям этого устройства на людях, но эта сфера слишком чувствительна, чтобы с уверенностью говорить о подобных сроках. Пока представители стартапа, как отмечает Bloomberg, выступили с докладом о своих успехах на одной из отраслевых конференций.

Источник изображения: Neuralink

Специалистам Neuralink, как отмечается, удалось целенаправленно стимулировать определённую область головного мозга обезьяны, предположительно вызывая у неё зрительные галлюцинации. По движению глаз подопытного животного авторы эксперимента поняли, что во время такого стимулирования оно может видеть несуществующий объект.

Представители компании добавили, что для работы в реальных условиях пациентам с таким имплантом могут понадобиться специальные очки. В структуре человеческого мозга область, отвечающая за зрение, расположена глубже от поверхности, чем у обезьяны, поэтому специализированный хирургический робот Neuralink будет настроен соответствующим образом при установке импланта.

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#neuralink #мозговой имплант
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