Предлагая серию смартфонов Doogee Blade GT, популярный производитель мобильных устройств даёт в руки пользователей не просто защищённые аппараты, но и инновационные устройства. Линейка Blade GT представляет собой первые сверхтонкие защищённые смартфоны с поддержкой интеллектуальных световых эффектов. В состав этой серии входят аппараты Blade GT, Blade GT Ultra, Blade GT Play и Blade GT Pro. Все они обладают как высоким уровнем прочности, так и привлекательным дизайном.
Смартфоны Blade GT и Ultra предлагают дизайн под названием Lighting Elf. Его отличительной чертой является белый свет, тогда как аппараты Blade GT Play и Pro получили красочную систему подсветки RGB Lighting 2.0 под названием Cyber Aura, где есть динамическая настройка цветов. Модели Blade GT Play и Pro расширяют границу возможностей защищённых смартфонов благодаря повышенной производительности, расширенным световым эффектам и высочайшей степени надёжности.
Интеллектуальные эффекты освещения Cyber Aura доступны по одному нажатию благодаря наличию отдельной иконки. Через быстрое меню осуществляется мгновенный запуск световых эффектов. Можно выбирать такие последовательности эффектов, как мигание, стробоскоп, постоянную работу или выключить эффекты. Выбирается интенсивность яркости под ваше настроение или окружающее освещение.
Для настроек доступны три цветовые зоны. В первой из них выдаётся чистый и минималистичный белый свет, а в двух других — яркие цветовые комбинации, такие как фиолетовый + красный (Mystic Flame), голубой + синий (Ocean Pulse), красный + оранжевый (Sunset Glow), зелёный + синий (Aurora Flow).
Имеется музыкальный режим работы, в котором подсветка меняется динамически в зависимости от ритма, наличия басов и громкости музыки, но это относится исключительно к сервису YouTube Music. Есть также специальный игровой режим, который включает эффекты автоматически при запуске игр.
Работает всё это благодаря аккумулятору Si-C ёмкостью 5800 мА⋅ч. Он уместился в корпусе толщиной всего 10,5 мм. На него даётся трёхлетняя гарантия и обещано сохранение 80% ёмкости после 1000 циклов зарядки. Это означает, что смартфоны смогут функционировать на протяжении многих лет. Аккумуляторы такого рода имеют на 10,5% более высокую плотность хранения энергии (747 Вт⋅ч/л). Это позволяет получить компромисс между размером и ёмкостью, обеспечивая продолжительную работу и элегантный внешний вид устройства.
В честь юбилея Doogee с 21 июня по 31 июля защищённые смартфоны этого производителя будут предлагаться со скидкой в размере 20%. При покупке на сумму более $499,99 в комплект поставки будут входить бесплатные аксессуары.
Разница между Blade GT Pro и Blade GT Play и Blade GT