Он проводит много времени в Вашингтоне, пытаясь защитить интересы компании в Китае.

Занимающий скромное шестнадцатое место в списке богатейших людей планеты Дженсен Хуан (Jensen Huang) является более публичным человеком по сравнению с большинством представителей высокотехнологичного бизнеса западных стран, поэтому его выступления по поводу бессмысленности и контрпродуктивности санкций в отношении Китая банально можно услышать чаще остальных. Это не значит, однако, что у главы NVIDIA нет единомышленников среди руководителей других компаний сектора. Как отмечает Bloomberg, солидарность с Хуаном выражает и генеральный директор британского холдинга Arm Рене Хаас (Rene Haas).

Источник изображения: NVIDIA

По его словам, экспортные ограничения США в отношении Китая способны замедлить общее развитие технологий, а также вредны не только потребителям, но и компаниям. В Китае у Arm достаточно много клиентов, которые используют её процессорные архитектуры, поэтому руководство компании предсказуемо выступает против сдерживания развития китайского рынка. Непосредственно главе Arm пришлось на протяжении прошлого года много времени провести в Вашингтоне, пытаясь защищать интересы бизнеса своей компании в Китае. В текущем составе правительства США, по словам Хааса, много умных людей, которые способны прислушиваться к голосу отрасли.