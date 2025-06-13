Ну, а что, не только Model 3 и Model Y теперь смогут похвастать её наличием.

Профильный ресурс Electrek довольно саркастично оценил произошедшее обновление электромобилей Tesla Model S и Model X в США, в результате которого они подорожали на $5000 каждый. В дизайне «старожилов» почти ничего не изменилось, хотя форма аэродинамического обвеса версий Plaid была усовершенствована с целью повышения курсовой устойчивости машины на высоких скоростях. Дизайн колёсных дисков также был переработан с этой же целью.

Источник изображения: Tesla

Подвеска стала более комфортной, шумоизоляция и система активного шумоподавления стали лучше, в салоне появилась атмосферная RGB-подсветка, которую пользователь может настраивать на свой вкус. Кроме того, на центральном дисплее теперь при открытии дверей демонстрируется приветственная анимация. Примечательно, что штурвал вместо рулевого колеса классической формы остался в списке опций, но никто его насильно не навязывает, как это было три года назад. В переднем бампере появилась дополнительная камера, она теперь может своевременно распознавать ямы на дорожном полотне или другие предметы или препятствия. После такого поверхностного обновления обе модели электромобилей Tesla стали дороже ровно на $5000.