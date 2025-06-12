В противном случае держать темп в гонке вооружений не удастся.

Глава австралийского стартапа DroneShield Олег Ворник (Oleg Vornik), на которого ссылается Nikkei Asian Review, поделился с изданием своими соображениями по поводу дальнейшего пути эволюции систем обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Продукция данного стартапа в последнее время оказалась весьма востребованной в разных частях планеты, причём не только в тех регионах, где прогрессируют военные конфликты.

Источник изображения: DroneShield

По мнению Ворника, в сфере управления дронами сейчас важнейшей тенденцией является переход к многочастотным каналам связи, которые резервируют друг друга и позволяют обходить средства радиоэлектронной борьбы. Сама DroneShield вынуждена на регулярной основе обновлять свою базу данных летательных аппаратов, с которыми клиенты сталкиваются в условиях боевого применения. Искусственный интеллект позволяет быстрее разрабатывать средства борьбы с новыми типами дронов, но чтобы клиенты DroneShield всегда могли пользоваться актуальным программным обеспечением, его необходимо регулярно обновлять, поэтому жизнеспособной становится идея предоставления подписки, которая предусматривает регулярную оплату услуг разработчика в обмен на постоянные обновления ПО для средств борьбы с дронами.

Глава DroneShield считает, что сейчас не требуется так часто обновлять «железо» основной части вооружений, как это было нужно делать ранее (каждые три или четыре года), но эволюции дронов необходимо уделять более пристальное внимание. Фактически, сейчас что-нибудь новое в этой сфере появляется каждые четыре или двенадцать недель, в зависимости от активности разработчиков. Для борьбы с такими средствами поражения необходимы программно определяемые решения, которые будут быстро эволюционировать вслед за дронами, как резюмирует Ворник. По оценкам аналитиков, если рынок дронов военного назначения к 2034 году как минимум удвоится до $33,6 млрд, то ёмкость рынка средств борьбы с ними к 2032 году вырастет почти в пять раз до $11 млрд.