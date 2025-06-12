Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчики систем борьбы с дронами готовы предлагать услуги по подписке
В противном случае держать темп в гонке вооружений не удастся.

Глава австралийского стартапа DroneShield Олег Ворник (Oleg Vornik), на которого ссылается Nikkei Asian Review, поделился с изданием своими соображениями по поводу дальнейшего пути эволюции систем обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Продукция данного стартапа в последнее время оказалась весьма востребованной в разных частях планеты, причём не только в тех регионах, где прогрессируют военные конфликты.

Источник изображения: DroneShield

По мнению Ворника, в сфере управления дронами сейчас важнейшей тенденцией является переход к многочастотным каналам связи, которые резервируют друг друга и позволяют обходить средства радиоэлектронной борьбы. Сама DroneShield вынуждена на регулярной основе обновлять свою базу данных летательных аппаратов, с которыми клиенты сталкиваются в условиях боевого применения. Искусственный интеллект позволяет быстрее разрабатывать средства борьбы с новыми типами дронов, но чтобы клиенты DroneShield всегда могли пользоваться актуальным программным обеспечением, его необходимо регулярно обновлять, поэтому жизнеспособной становится идея предоставления подписки, которая предусматривает регулярную оплату услуг разработчика в обмен на постоянные обновления ПО для средств борьбы с дронами.

Глава DroneShield считает, что сейчас не требуется так часто обновлять «железо» основной части вооружений, как это было нужно делать ранее (каждые три или четыре года), но эволюции дронов необходимо уделять более пристальное внимание. Фактически, сейчас что-нибудь новое в этой сфере появляется каждые четыре или двенадцать недель, в зависимости от активности разработчиков. Для борьбы с такими средствами поражения необходимы программно определяемые решения, которые будут быстро эволюционировать вслед за дронами, как резюмирует Ворник. По оценкам аналитиков, если рынок дронов военного назначения к 2034 году как минимум удвоится до $33,6 млрд, то ёмкость рынка средств борьбы с ними к 2032 году вырастет почти в пять раз до $11 млрд.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#дроны #вооружения #борьба с дронами
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
46
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
277
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
11
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
17
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
3
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
8
Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров
2

Сейчас обсуждают

vl
12:15
3060ти зря приплёл , а 3060 12 гб вполне естественно уступает более быстрым видеокартам, если у этих быстрых нет упора в объём видеопамяти, это очевидно.
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
Chihonya
12:14
Ай, молодэць!)))
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
12:14
Ага.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Chihonya
12:13
обтрухал штанишки от радости?))))
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
12:12
Да ладно. а мне нравится. когда её мне дали в руки в ДНС чуть не кончил.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Bernigan
12:11
Я худшего мыла чем на твоих скринах не видел, тебе нужно вернуть 5080, ибо это бессмысленная покупка, с мылом то таким играть
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Chihonya
12:11
китяю фсе....))))
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
12:10
3050 при 1080р с мылом лютейшим и без лучей может и покажет 60FPS. только от 1080р там будет уже 320х240р.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Bernigan
12:08
Ну 60 то фпс в этом месте без этих типа лучей покажет
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
12:07
Ну еще покешь сколько чего кажет.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем