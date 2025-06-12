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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Группа французских автовладельцев подала на Илона Маска в суд за превращение их машин Tesla в объекты политического раздражения
Теперь они требуют свои деньги обратно.

Проекция личных качеств и политической деятельности Илона Маска (Elon Musk) на продукцию компании Tesla начала принимать причудливые формы. Как сообщает Reuters, во Франции десять автовладельцев, эксплуатирующих электромобили этой марки, подали в суд на главу компании Илона Маска, упрекнув того в негативном влиянии на репутацию рядовых обладателей электромобилей Tesla.

Источник изображения: Tesla

Истцы требуют от Tesla прекратить договор лизинга, по которому были приобретены машины, а также выплатить материальную компенсацию за «прямой и очевидный» моральный ущерб, нанесённый их личной репутации политической активностью Маска как в США, так и в Европе. Действия миллиардера, по мнению истцов, превратили все электромобили Tesla в «крайне правые тотемы», и подобное восприятие в глазах общественности перекрывает все прочие качества этих электромобилей, которые изначально задумывались, как экологически чистые и инновационные транспортные средства.

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#tesla #илон маск #франция #электромобили tesla #судебный иск
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