У независимости есть своя цена.

Китайский разработчик систем распознавания речи iFlytek под санкциями США находится с осени 2019 года, а потому вынужден полагаться в развитии своей вычислительной инфраструктуры преимущественно на ускорители китайского происхождения. По словам руководителя и основателя компании Лю Цинфэна (Liu Qingfeng), на которые ссылается South China Morning Post, при наличии неудобств в такой ситуации находятся и свои преимущества.

Источник изображения: iFlytek

Например, iFlytek не скрывает, что на обучение большой языковой модели с использованием только китайских ускорителей уходит на три месяца больше времени, чем при использовании ускорителей NVIDIA. Тем не менее, те же ускорители Ascend 910B повышают свою эффективность, и если в конце прошлого года они уступали NVIDIA A800 в четыре раза, то теперь отставание не превышает 27%. В целом, сейчас iFlytek удаётся добиться от своей модели X1 с 70 млрд параметров сопоставимого с DeepSeek R1 и OpenAI o1 уровня производительности. Рассуждающие модели на базе X1, использующие исключительно китайские ускорители, также в скором времени будут представлены.