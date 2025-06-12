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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Blackview MEGA 3 выходит в продажу по цене $199,99
Планшет Blackview с ИИ, экраном 2.5K и стилусом доступен с 16 июня на AliExpress

Искусственный интеллект предлагается почти на всех современных мобильных устройствах, но не на всех от него есть польза. Планшет Blackview MEGA 3 обладает поддержкой приложений ИИ, которые могут оказаться востребованными в каждодневной работе. Это устройство оснащено передовыми компонентами и высококачественным экраном формата 2.5K размером 12,1 дюйма.



Компания Blackview анонсировала начало продаж MEGA 3 по цене $199,99 в магазине AliExpress. Это устройство сочетает в себе передовые возможности алгоритмов искусственного интеллекта, премиальный экран и продвинутые компоненты.



Экран с разрешением FHD+ обладает чёткостью 250 ppi, а наличие сертификата TÜV SÜD указывает на невысокий уровень излучения синего света. Имеется адаптивная частота обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность отображения. В состав планшета входят такие модели ИИ, как DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0 Flash. Поддерживается голосовая активация, интеллектуальное управление, помощник и взаимодействие голосом в режиме реального времени.



На планшете предустановлены приложения Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle. Они обеспечивают интеллектуальные ответы на вопросы, редактирование изображений, создание видео и музыки. Во всех случаях предлагается бесплатная версия продолжительностью в 30 дней.



В основе устройства лежит процессор MTK G100 с частотой 2,2 ГГц, который выпускается по техпроцессу 6 нм. Это восьмиядерный чип с графикой Mali-G57, производительность которого выросла на 28%. Устройство обладает 12 ГБ физической оперативной памяти и 24 ГБ виртуальной. Имеется хранилище объёмом 256 ГБ с поддержкой карт памяти вместимостью до 2 ТБ, что позволяет вести быструю многозадачную работу. Также на скорость работы устройства положительно влияет усовершенствованная система охлаждения.



Экран с диагональю 12,1 дюйма получил область просмотра на 30% выше, чем у планшетов с диагональю 10,1 дюйма. Поддержка Widevine L1 означает плавность потоковой трансляции на разрешении 1080p. Доступны режимы Split Screen 2.0, PC Mode 2.0 и пять режимов защиты глаз. В комплект поставки входит стилус, с помощью которого можно рисовать и делать заметки. Ёмкость аккумулятора равна 8800 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Этого достаточно для работы устройства на протяжении полного дня.



Основная камера работает на сенсоре SONY® IMX362 размером 1/2,6 дюйма и обладает разрешением 50 Мп при скорости фокусировки 0,03 с. Это позволяет получать чёткие изображения при любых условиях съёмки. Поддерживается запись видео на разрешении 1080p. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп, его хватает для видеозвонков и съёмки селфи. Также здесь есть поддержка Google Lens для интеллектуального распознавания объектов. Имеется несколько режимов съёмки.



Планшет основан на операционной системе Android 15 с программной оболочкой DokeOS_P 4.1. Это означает наличие многочисленных настроек, защиты конфиденциальности и плавность работы. EasyShare по скорости подключения в 77 раз опережает Bluetooth. Поддерживаются рабочее пространство, отображение субтитров в реальном времени, Focus Computing 2.0, личное пространство, частичная запись экрана и предварительный просмотр виджетов.

Помимо планшета и стилуса, в комплекте поставки вы найдёте защитное стекло на экран и чехол. MEGA 3 будет получать обновления операционной системы Android, обладает круглосуточной онлайн-поддержкой, специальной горячей линией и автономными ремонтными центрами.

В период с 16 по 25 июня в магазине AliExpress MEGA 3 будет доступен для приобретения по цене $199,99, что на 60% меньше обычной стоимости. Покупатели станут участниками лотереи, победители которой получат смарт-браслет Blackview R50.
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