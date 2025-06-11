Вновь обойдя Porsche Taycan Turbo GT.

Ещё первого апреля, если верить CnEVPost, серийная версия спорткара SU7 Ultra установила новый рекорд на трассе Нюрбургринг, но основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) предпочёл молчать об этом до текущей недели. Как всегда, в роли оппонента был выбран электрический спорткар Porsche Taycan Turbo GT, чей сентябрьский рекорд машине марки Xiaomi и удалось побить чуть более чем на полсекунды в начале апреля.

Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra прошёл трассу за 7 минут 04,957 секунды, и это хуже октябрьского достижения одноимённого прототипа, который был переработан относительно конструкции серийного электромобиля, а потому смог показать результат 6 минут 46,874 секунды. В любом случае, Xiaomi SU7 Ultra теперь является самым быстрым серийным электромобилем для трассы Нюрбургринг.