Хороший старт, который может упереться в растущие пошлины и слабость экономики.

Как сообщает Bloomberg, японская компания Nintendo подвела итоги первых четырёх дней продаж новой игровой консоли Switch 2, которая не так давно вышла на рынки нескольких стран. В общей сложности за четыре дня было продано более 3,5 млн консолей, что является рекордом для подобной продукции Nintendo.

Источник изображения: Nintendo

Напомним, по итогам всего текущего фискального года, который завершится к началу апреля 2026 года, Nintendo рассчитывает продать до 15 млн игровых консолей нового поколения. При таком уровне спроса ограничением в данной сфере могут стать именно производственные возможности партнёров компании. Эксперты Bloomberg Intelligence предполагают, что из-за роста таможенных тарифов стоимость Switch 2 в США вырастет как минимум на 7 %, а в самом неблагоприятном случае может увеличиться на 30%. При этом важно понимать, что Switch 2 за пределами Японии и так предлагается по цене $450, которая значительно превышает стоимость предшественницы.