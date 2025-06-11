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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Советник Трампа считает, что Китай отстаёт от США в сфере ИИ от силы на полгода
Но только применительно к большим языковым моделям.

Дженсен Хуан (Jensen Huang), заинтересованный в поставках в Китай выпускаемых его компанией NVIDIA ускорителей вычислений, является не единственным деятелем ИИ-отрасли, выступающим в пользу ослабления экспортных ограничений в данной сфере. Как сообщает Reuters, специальный представитель президента США по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс (David Sacks) также призывает не закручивать гайки на этом направлении слишком сильно.

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, советник Трампа убеждён, что тайно провезти в Китай серверные стойки массой под две тонны каждая не так просто, а потому риски контрабанды несколько преувеличены. Во-вторых, он согласен с Хуаном в оценке последствий подобных ограничений для позиций американских компаний за пределами страны. Запреты лишь подталкивают клиентов в объятия Китая, как убеждён американский чиновник.

При этом он довольно высоко оценивает прогресс китайских разработчиков в создании больших языковых моделей. В этой сфере, по его словам, отставание китайцев от США не превышает трёх или шести месяцев от силы. Представителям Белого дома позже пришлось заявить, что ускорители вычислений китайской разработки отстают от американских на год или два.

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#сша #китай #искусственный интеллект #санкции #дональд трамп #экспортные ограничения
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