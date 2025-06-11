Но это, как всегда, не точно.

Поскольку Илон Маск (Elon Musk) ранее неоднократно обещал, что фирменные беспилотные такси Tesla начнут свою работу в техасском Остине до конца июня, ему пришлось сделать некоторые уточнения на страницах своей социальной сети X, как поясняет CNBC. Глава компании Tesla сообщил, что она готовится запустить соответствующий сервис примерно 22 июня. Дата не является окончательной, поскольку высокая концентрация компании на вопросах безопасности может её сместить.

Источник изображения: Tesla

Более того, первая поездка с клиентом на борту произойдёт ещё позже, 28 июня, причём эту дату Маск выбрал с оглядкой на собственный день рождения. Некий клиент в этот день должен будет проехать от предприятия Tesla в Остине к собственному дому в этом городе. Маск заодно показал и работу беспилотных такси на этапе продолжающихся испытаний. Чёрный кроссовер Tesla Model Y с надписью «robotaxi» на кузове в продемонстрированном Маском ролике проехал перекрёсток, уступив дорогу пешеходам.