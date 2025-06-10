Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone Armor 34 Pro выходит в продажу с встроенным проектором
Новый защищённый смартфон с проектором на 150 люмен и аккумулятором 25500 мАч появится в продаже 16 июня

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone назвала стоимость своего инновационного аппарата Armor 34 Pro. Отличительной чертой этого предложения является проектор с автофокусом в составе смартфона с внушительным аккумулятором ёмкостью 25500 мАч. Подобные возможности визуализации не может предложить ни один другой смартфон. 16 июня этот продукт станет доступен для приобретения в рамках распродажи на AliExpress по цене от $499,99.



Armor 34 Pro представляет собой первое мобильное устройство с проектором с автофокусом яркостью 150 люмен. Это в полтора раза больше возможностей других смартфонов с проекторами, у которых значение не превышает 100 люмен. В результате вы получите проекции высокой чёткости и яркости, на основе которых сможете создать качественные презентации, кинопоказы или пользоваться устройством в экстренных ситуациях.



В отличие от конкурирующих предложений, здесь имеется автофокус, который обеспечивает чёткость без необходимости настраивать вручную. Ещё имеется коррекция трапецеидальных искажений ±40° для получения прямых изображений независимо от угла расположения устройства. 100% смещение обеспечивает универсальную вертикальную проекцию.



Для такой работы необходимо много энергии, которую даёт батарея ёмкостью 25500 мАч. Этого значения хватает на 10 суток работы, что позволяет брать аппарат с собой в дальние поездки или пользоваться им в полевых условиях вдали от розетки. Данная батарея способна выдержать экстремальные условия, функционируя в диапазоне температур от -30 °C до 55 °C.



Помимо проектора и внушительного аккумулятора Armor 34 Pro обладает и другими достоинствами. Универсальный светодиодный фонарь делает смартфон пригодным для применения на открытом воздухе. Яркость фонарика достигает значения 1100 люмен. Также имеется экстремальный свет для экстренных оповещений. Аппарат соответствует требованиям стандартов защиты IP69K, IP68 и MIL-STD-810H. Это означает высокий уровень пыле- и водонепроницаемости, а также ударопрочности.



Устройство получило экран формата FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой 120 Гц, выдавая плавное и чёткое изображение. Помогают в этом также процессор MediaTek Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 в объёме 512 ГБ. Такие характеристики позволяют устройству без проблем справляться с многозадачными нагрузками и играми. Имеются функции искусственного интеллекта, включая Google Gemini, AI Pets и AI Call Recorder с Smart AI Summary.



Не забыл производитель и о качественных камерах. Основная обладает разрешением 50 Мп и работает с сенсором размером 1/1,3 дюйма. Имеется также инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и четырьмя инфракрасными светодиодами. Разрешение передней камеры формата HD составляет 32 Мп. Они способны выдавать качественные фотографии и видео при любом освещении.



Armor 34 Pro обладает разъёмом uSmart 2.0 для подключения аксессуаров. Работает устройство под управлением операционной системы Android 15.



В рамках распродажи Ulefone предлагает по сниженным ценам смартфоны Armor 34 Pro и Armor 30. С 16 июня Armor 30 с большим динамиком также будет доступен на AliExpress для приобретения за сумму от $279,99.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
16
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
12
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
17
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
76
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
3
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+

Сейчас обсуждают

Vovantro
19:59
😹
Норвежская Cyviz построила мобильный бронированный командный пункт всего за 24 часа
Biggus Dickus
19:59
Ну так другие в 4к не идут без тормозов.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Любое Имя
19:59
Интересно на сайте ixbt.com как всегда в чат высмеяли идею ,видно посетители сайта скакуасы
Глава «Ростеха» заявил об отсутствии прорывных конструкторских решений в танках Leopard и Abrams
Китя.
19:54
Откуда эти игры выкопал с Win ХР.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Ренбокот
19:50
Согласен, после 4к смотреть на 1080р даже не хочу, убогое мыло
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
4pokalin
19:50
У тебя с головой всё в порядке, как можно до 2030 года 1000 самолётов сделать ?
Норвежская Cyviz построила мобильный бронированный командный пункт всего за 24 часа
Biggus Dickus
19:48
В сапёра и солитёр играешь в 4к?
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
19:47
Лучше бы ты с девушкой познакомился в 2017 году.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Дмитрий Иванов
19:40
Красавчик, полностью согласен. Кто играет в 4к, никогда не пересядет на гавно 2к или 1080р.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Bernigan
19:39
Это уже не то для шизов, а по факту это новый способ оптимизации
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем