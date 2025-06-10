Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone назвала стоимость своего инновационного аппарата Armor 34 Pro. Отличительной чертой этого предложения является проектор с автофокусом в составе смартфона с внушительным аккумулятором ёмкостью 25500 мАч. Подобные возможности визуализации не может предложить ни один другой смартфон. 16 июня этот продукт станет доступен для приобретения в рамках распродажи на AliExpress по цене от $499,99.
Armor 34 Pro представляет собой первое мобильное устройство с проектором с автофокусом яркостью 150 люмен. Это в полтора раза больше возможностей других смартфонов с проекторами, у которых значение не превышает 100 люмен. В результате вы получите проекции высокой чёткости и яркости, на основе которых сможете создать качественные презентации, кинопоказы или пользоваться устройством в экстренных ситуациях.
В отличие от конкурирующих предложений, здесь имеется автофокус, который обеспечивает чёткость без необходимости настраивать вручную. Ещё имеется коррекция трапецеидальных искажений ±40° для получения прямых изображений независимо от угла расположения устройства. 100% смещение обеспечивает универсальную вертикальную проекцию.
Для такой работы необходимо много энергии, которую даёт батарея ёмкостью 25500 мАч. Этого значения хватает на 10 суток работы, что позволяет брать аппарат с собой в дальние поездки или пользоваться им в полевых условиях вдали от розетки. Данная батарея способна выдержать экстремальные условия, функционируя в диапазоне температур от -30 °C до 55 °C.
Помимо проектора и внушительного аккумулятора Armor 34 Pro обладает и другими достоинствами. Универсальный светодиодный фонарь делает смартфон пригодным для применения на открытом воздухе. Яркость фонарика достигает значения 1100 люмен. Также имеется экстремальный свет для экстренных оповещений. Аппарат соответствует требованиям стандартов защиты IP69K, IP68 и MIL-STD-810H. Это означает высокий уровень пыле- и водонепроницаемости, а также ударопрочности.
Устройство получило экран формата FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой 120 Гц, выдавая плавное и чёткое изображение. Помогают в этом также процессор MediaTek Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 в объёме 512 ГБ. Такие характеристики позволяют устройству без проблем справляться с многозадачными нагрузками и играми. Имеются функции искусственного интеллекта, включая Google Gemini, AI Pets и AI Call Recorder с Smart AI Summary.
Не забыл производитель и о качественных камерах. Основная обладает разрешением 50 Мп и работает с сенсором размером 1/1,3 дюйма. Имеется также инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и четырьмя инфракрасными светодиодами. Разрешение передней камеры формата HD составляет 32 Мп. Они способны выдавать качественные фотографии и видео при любом освещении.
Armor 34 Pro обладает разъёмом uSmart 2.0 для подключения аксессуаров. Работает устройство под управлением операционной системы Android 15.
В рамках распродажи Ulefone предлагает по сниженным ценам смартфоны Armor 34 Pro и Armor 30. С 16 июня Armor 30 с большим динамиком также будет доступен на AliExpress для приобретения за сумму от $279,99.