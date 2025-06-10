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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Майские темпы роста выручки TSMC оказались ниже апрельских
Но это не повод унывать, как считает руководство компании.

Время неумолимо несёт нас к концу второго квартала, а в случае с тайваньской компанией TSMC это значит, что она уже располагает предварительными итогами своей деятельности за май текущего года. Как отмечает Bloomberg, выручка крупнейшего в мире контрактного производителя чипов за этот месяц составила $10,7 млрд. Это на 39,6% больше результатов аналогичного месяца прошлого года, но на 8,3% меньше апрельской выручки.

Источник изображения: TSMC

Более того, если в апреле выручка TSMC в годовом сравнении выросла на 48%, то в мае прирост ограничился 39,6%. В любом случае, это больше ожидаемых аналитиками 39%, да и превысить прогноз по приросту во втором квартале такие темпы изменения выручки всё ещё позволяют. Во втором квартале TSMC рассчитывает нарастить выручку на 39% в годовом сравнении, а по итогам текущего года в целом добиться её увеличения в среднем на 25%. Если рассматривать показатели тайваньской экономики в целом, то экспорт продукции с острова в США по итогам мая достиг рекордной величины, и полупроводниковые компоненты сыграли в этом весомую роль.

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#аналитика #полупроводники #финансы #tsmc
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