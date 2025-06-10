И должна вывести их на коммерческий маршрут уже в этом месяце.

Противоречия с властями Калифорнии у Илона Маска (Elon Musk) обострились в разгар пандемии, что в совокупности с высокими ставками налогов подтолкнуло его переехать в Техас и там же основать новую штаб-квартиру компании Tesla, которая расположилась в непосредственной близости от передового автосборочного предприятия в Остине. Именно в этом городе решено было запустить до конца этого месяца сервис беспилотных такси, перехватить управление которыми в случае необходимости смогут удалённые операторы. Как отмечает Electrek, в профильном разделе муниципального сайта Остина компания Tesla упоминается в перечне тех, кто уже тестирует свои автономные транспортные средства на территории города.

Источник изображения: Tesla

ADMT (Volkswagen), AVRide, Motional (Hyundai) и Zoox (Amazon) аналогичным образом осуществляют в Остине тестирование своих прототипов беспилотных транспортных средств, а вот Waymo их уже эксплуатирует. Стадия тестирования длилась не менее года, на первом этапе за рулём присутствовали страхующие водители, в последующие шесть месяцев прототипы обходились без них. Как долго тестирует свои машины Tesla, понять сложно, но если она намеревается перейти к фазе коммерческой эксплуатации до конца июня, то очевидно, что начать испытания её пришлось ещё в прошлом году. Не исключено, что формальный запуск программы беспилотных такси Tesla в Остине состоится на этой неделе.