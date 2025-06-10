Но в чём-то второстепенном они готовы уступить.

Глава Национального экономического совета США Кевин Хэссетт (Kevin Hassett) в интервью CNBC, по данным CNN, высказался по поводу тех уступок, на которые американская сторона готова пойти в проводимых сейчас в Лондоне переговорах с Китаем в сфере внешней торговли. По сути, если говорить о поставках чипов из США в КНР, то власти первой из стран готовы ослабить контроль за экспортом лишь не самых значимых для американской экономики и национальной безопасности изделий. При этом о послаблениях в сфере поставок передовых чипов NVIDIA в Китай не может быть и речи, как дал понять чиновник.

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В свою очередь, американская сторона ждёт от Китая некоторых послаблений в сфере экспорта редкоземельных минералов, поскольку некоторые американские компании без соответствующего сырья просто вынуждены будут остановить свою производственную деятельность. Крупным автопроизводителям типа Ford, General Motors и Stellantis недавно удалось получить экспортные лицензии сроком на шесть месяцев, которые открывают им временный доступ к редкоземельным металлам из Китая, но срок их действия истечёт достаточно быстро, поэтому американскому бизнесу хотелось бы работать в более стабильных условиях, которые и могут быть достигнуты по итогам американо-китайских переговоров в Лондоне.