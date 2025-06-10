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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Huawei заявил, что американцы сильно переоценили возможности компании
И не слишком-то давят на конкурентов.

В эти дни, когда в Лондоне идут важные переговоры между Китаем и США в сфере международной торговли, на страницах китайского проправительственного издания People’s Daily появилось интервью с основателем Huawei Жэнь Чжэнфэем (Ren Zhengfei), на цитаты из которого ссылаются многие западные информационные агентства, включая Bloomberg. Помимо прочего, основатель китайского гиганта заявил, что инициаторы американских санкций сильно переоценили технологические возможности Huawei.

Источник изображения: Huawei Technologies

С одной стороны, как он поясняет, Huawei в действительно отстаёт от западных конкурентов на одно поколение в сфере создания передовых чипов. С другой стороны, компания подчёркивает, что способна создавать продвинутые чипы даже в условиях существующих ограничений, используя новую компоновку, чиплеты и передовые методы упаковки. Huawei ежегодно тратит на исследования и разработки около $25 млрд, что позволяет компании продвигаться в этой сфере даже без оглядки на так называемый «закон Мура». Тем не менее, в словах основателя Huawei словно бы сквозила некоторая обида, поскольку он отметил, что в Китае в целом немало хорошо развивающихся разработчиков чипов, а санкции сосредоточены преимущественно на Huawei.

В части программного обеспечения у Китая тоже есть хороший задел для прогресса, по мнению основателя Huawei. Страна располагает «миллионами молодых людей», которые готовы разрабатывать передовое ПО. У неё есть адекватная энергетическая и телекоммуникационная инфраструктура, поэтому уже скоро КНР сможет покрыть почти все свои потребности в ИИ-решениях, как убеждён Жэнь Чжэнфэй.

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#сша #искусственный интеллект #huawei #санкции #разработка чипов
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