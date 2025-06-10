Благодаря бионическому зрению и всасыванию 18000 Па пылесос 3i P10 Ultra адаптирует уборку под тип покрытия и степень загрязнения

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В наши дни технологии искусственного интеллекта проникают повсюду. Относится это, среди прочего, и к бытовым устройствам, включая пылесосы. Одним из таких пылесосов становится поступающий в продажу 3i P10 Ultra. Его сильной стороной является наличие ИИ-камеры и продвинутых алгоритмов компьютерного зрения. Используя те же технологии, которые применяются в беспилотных автомобилях, а также сканирование на 360° в режиме реального времени, 3i P10 Ultra способен наилучшим образом прокладывать маршруты во время уборки.Двойная 3D-структурированная подсветка обеспечивает высокую точность адаптации к работе в любых условиях, автоматически активируется подсветка при уборке в тёмных участках. При помощи бионического зрения пылесос способен определить степень загрязнения полов, понять типы пятен на полу и материал пола, автоматически выбрать интенсивность уборки. Также алгоритмы ИИ делают возможным голосовое управление пылесосом благодаря взаимодействию с ассистентами Alexa и Google Home.Мощность всасывания в 18000 Па втрое превосходит возможности среднестатистических современных пылесосов. Поддерживается мытьё полов благодаря двойным вращающимся салфеткам и автоподаче воды под давлением. Это даёт возможность избавиться даже от наиболее застарелых пятен на полу. Уборка водой при температуре 60° позволяет растворять загрязнения. Также выполняется эффективная дезинфекция полов. За счёт сушки воздухом при температуре 55° пылесос избавляется от бактерий и сопутствующих неприятных запахов.Устройство обладает выдвижной насадкой, которая вступает в дело при обнаружении углов, стен или мебели. Это делает возможной точечную очистку, не оставляя неубранных участков. Также поддерживается умная уборка полов рядом с плинтусами.Пылесос имеет защиту от столкновений, когда обнаруживаются препятствия, и насадка автоматически втягивается в корпус. Среди прочего, это обеспечивает защиту вашей мебели от повреждений.Если у вас дома есть животные, 3i P10 Ultra будет полностью безопасен для них. Искусственный интеллект позволяет ему распознавать домашних животных и держаться от них подальше. Увидев кошку или собаку, устройство фотографирует их, после чего на фотографии можно посмотреть в приложении. Также в приложении поддерживаются видеозвонки в режиме реального времени.Через мобильное устройство можно управлять уборкой в вашем доме из любой точки планеты. Также вы можете следить за действиями домашних животных, когда вас нет дома.Если на ваших полах есть ковры, 3i P10 Ultra убирает их максимально тщательно. Способствует этому поддержка ультразвукового распознавания, которое позволяет определить тип покрытия полов с точностью 99,5%. Для максимально качественной очистки ковров имеется турборежим, когда мощность всасывания автоматически увеличивается. Это позволяет отлично справиться с уборкой ковров с коротким ворсом, ковролина и покрытий без ворса.Уборка ковров осуществляется в два этапа, чтобы обеспечить глубокую уборку пыли без повреждения ворса. Пылесос обрабатывает ковры в первую очередь и только потом занимается другими покрытиями. Это даёт возможность избежать переноса грязи с ковров на другие полы. Также имеется режим, в котором ковры с длинным ворсом и деликатной структурой автоматически объезжаются.Благодаря наличию встроенного лезвия, которое располагается под углом 30°, намотавшиеся на основную щётку волосы срезаются. Мелкие волоски могут попадать в пылесборник или в специальный контейнер на базе. В любом случае владельцу пылесоса взаимодействовать с ними не придётся.Когда уборка закончена, лезвие автоматически втягивается в корпус, чтобы вы или ваши дети не получили травм. От наматывания также защищает инновационная X-образная щётка, на которой центробежная сила выталкивает волоски к концам ворса.Покупатели получат возможность стать обладателями 3i P10 Ultra по сниженной цене. Используя этот пылесос, вы сможете без всяких усилий со своей стороны поддерживать чистоту своего жилища на высоком уровне.